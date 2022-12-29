Eurorepar Car Service, Maslak’taki İkinci Servis Noktasını Hizmete Açtı!

Stellantis çatısı altında yer alan ve her marka araca bakım ile onarım hizmeti sunan Eurorepar Car Service (ERCS), orta ve uzun vadede Türkiye’nin bir numaralı servis ağı olma hedefine hızla ilerliyor. Eurorepar Car Service, Maslak’taki ikinci servis noktasını da geçtiğimiz günlerde hizmete alarak İstanbul’daki toplam servis sayısını 16’ya yükseltti. Eurorepar Car Service’in Maslak’taki ikinci servis noktasının hizmete alınmasıyla, Türkiye çapında servis ve hizmet nokta sayısı 62 şehirde 143 adede yükselen ERCS, yoğun rekabetin yaşandığı yetkili araç servis-bakım sektöründe de gücüne güç katıyor.

Stellantis Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın konuyla ilgili olarak, “Tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde servis ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin en fazla şehrinde faaliyet gösteren bağımsız profesyonel servis zinciri olma hedefimize hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdilik Türkiye çapında 143 lokasyona ulaşırken, her geçen gün yeni anlaşmalar için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eurorepar Car Service kapsamında müşterilerimize en uygun ve kaliteli hizmeti sunarken, yeni ortaklarımız için de karlı bir operasyonel iş birliği sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.