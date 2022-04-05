Europcar’dan Beşiktaş’a Ulaşım Desteği

Son yıllarda elde ettiği sportif başarılar ile Türkiye’de ve Avrupa’da adından sıkça söz ettiren Beşiktaş JK Erkek Basketbol Takımı’na sponsor olan Europcar, 2021-2022 sezonu için de Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ulaşım desteği sağlayacağını duyurdu.

Vodafone Park Stadı’nda yapılan lansmanda konuşan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ‘’Sponsorlarımızla işbirliklerimizi geliştirerek sürdürüyoruz. 2020 - 2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nde ve Avrupa’da oynanan tüm müsabakalarda Erkek Basketbol A Takımımız Europcar logolu şortlarla mücadele etti. 2021-2022 sezonunda da Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ulaşım desteğinde bulunacak olan Europcar’a gönülden teşekkür ediyoruz. Bu operasyonel giderlerimizin azalması açısından oldukça kıymetli bir işbirliği.’’ yorumunda bulundu.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Europcar Genel Müdür Yardımcısı Serkan Demir ise spora destek olmaya devam edeceklerini belirterek, ‘’ Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş’ın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Dünya genelinde bütün kurumların oldukça zorlu bir dönemden geçtiği pandemi sürecinde Türk sporuna katkı sağlıyor olmak bizler için oldukça değerli. Vodafone Park’ta konumlandırılacak yeni Europcar ofisimizde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne hizmet vermekten memnuniyet duyacağız. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeni sezonda da zaferlerle dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum’’ dedi.