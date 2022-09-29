Euromaster’ın Yeni Genel Müdürü Guillaume Wisselmann Oldu!

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 50 ilde 150’den fazla servis noktasıyla lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster’ın Türkiye’deki yeni Genel Müdürü Guillaume Wisselmann oldu. Eylül ayı itibarıyla görevine başlayan Michelin bünyesinde Fransa ve Avustralya’da başarılı işlere imza atan Wisselmann, yeni görevinde hizmet kalitesini ve başarılı franchise sistemini güçlendirip, dijital ve elektrikli araç otomotiv pazarı dönüşümü gibi devam eden güçlü trendlerden en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyor.

Evli ve 3 çocuğa sahip olan Wisselmann, 2016 yılında Michelin Fransa’da müşteri yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Wisselmann, Michelin Avustralya’da Avustralya ve Güney Doğu Asya Pazar İstihbaratı ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Michelin Fransa’da Girişim Lideri olarak başarılı işlere imza attı.