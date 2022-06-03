Euromaster’dan Sağlıklı Klima Kullanımı İçin Yaz Kampanyası!

Araçların klima sistemlerinin her yıl mutlaka bir kez kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Euromaster, özellikle yaz aylarında tatil yolculukları öncesi klima kontrollerinin önemini vurguluyor. Euromaster ayrıca kabin filtresi değişimi gibi klima bakım ve temizliğinin, araç içindeyken hava yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmaya yardımcı olduğuna da dikkat çekiyor. Araç kullanıcıları için klima bakımında yapılması gerekenleri de açıklayan Euromaster, bakımlı klimaların insan sağlığına olduğu kadar araç performansına da olumlu etkilerine işaret ediyor.

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, yaz aylarıyla birlikte hem performanslı bir klima kullanımı hem de daha temiz bir hava ortamı için araç klimalarında bakım ve kontrollerin gerekliliğine dikkat çekiyor. Klimaların yılda bir kez kontrol edilmesinin ve iki yılda bir de klima gazı dolumunun önemine değinen Euromaster, sadece binek otomobillere yönelik olan yeni klima gazı kampanyasını da devreye aldı. Bu kapsamda Euromaster hizmet noktalarında; SUV, hafif ve ağır ticari araç haricindeki binek otomobillere yönelik olan klima gazı dolumları, 1 Haziran’dan 15 Temmuz tarihine kadar KDV dahil 169 TL’den gerçekleşiyor. Euromaster servis noktalarının stokları ile sınırlı olan bu avantajlı klima gazı dolumundan; sadece R134a gazı için kampanyaya katılan Euromaster servis noktalarından yararlanılabiliyor. Euromaster noktalarında klima hizmeti kapsamında ayrıca; polen filtresi, klima gazı kaçak tespiti, klima bakteri temizliği, klima kompresörü ve klima termostatı gibi bakımlar da uygun fiyatlarla gerçekleşiyor.

Sağlığınız için düzenli klima bakımı şart!

Özellikle mevsim geçişlerinde ve yaz aylarında uzun tatil yolculukları öncesi klima kontrollerinin önemine değinen Euromaster, pandemi süreciyle birlikte bakımların öneminin daha da arttığının altını çiziyor. Euromaster uzmanları; yolcu kabinindeki ısıyı düşürüp sabit tutan, ortamdaki havanın nemini azaltan ve var olan kirliliği filtreleyen klima sistemi içindeki filtre konusunda hassas davranılmasını tavsiye ediyorlar. Buna göre kişisel temizliğin salgından korunmada nasıl önemli bir rolü varsa, klima temizliği ve filtre değişimleri de, benzer biçimde korunmada rol oynuyor. Bakımsız klimalar, çeşitli solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Örneğin bir çeşit zatürre olan ve başta öksürük olmak üzere yüksek ateş, ishal ve yaygın eklem-kas ağrılarıyla geçirilen “lejyoner “ hastalığına neden olabiliyor. Aynı zamanda üreyebilecek küf mantarları sebebiyle alerjik rinit ve alerjik astım gibi hastalıklara yol açılabiliyor. Dolayısıyla araçla seyahat edenler, bakımı iyi yapılan bir klima sayesinde açık havadan gelebilecek pek çok zararlı etkenden korunmuş oluyorlar. Bu kapsamda sağlıklı çalışan bir klima, bakteri ve kötü koku oluşumunu engelliyor, yolcu kabininde hava kirliliği minimuma indirgenmiş oluyor.

Bakımlar hem klima hem de araç performansına katkı sağlıyor

Klima bakımı insan sağlığının yanında, araç klimasının daha etkili çalışmasına ve araç performansında kayıpların oluşmamasına da yardımcı oluyor. Düzgün çalışmayan klima; ısıtma ve soğutma işlemlerini tam yerine getiremeyeceğinden, araç motorunu zorlayarak yakıt tüketimini artırıyor ve sürüş konforunu azaltıyor. Klimalarda en çok rastlanan sorunların başındaysa klima gazı eksilmeleri geliyor. Aynı zamanda fan, klima motoru veya sensörler de zamanla arızalanabiliyor, polen filtresi ve klima radyatörü tıkanabiliyor. Arızalanan klima sistemi kompresörü de zorlayacağından, bakımı yapılmadığı takdirde ileride daha maliyetli sorunlara yol açabiliyor. Temizliği yapılmış, gazı dolmuş ve filtresi değişmiş bir klima ise araç motorunu zorlamadığı için yüksek yakıt sarfiyatlarının önüne geçilmesine katkı sağlıyor. Ayrıca ön cam buğusunun çözülememesi gibi sorunlar da yaşanmıyor.

Uzmanından araç kullanıcılarına klima bakımı tavsiyeleri

Euromaster uzmanları, araç klima sisteminin güvenilen servislerde en az yılda bir kez kontrol edilmesi ve mevsim geçişlerinde polen filtresinin değiştirilmesinin kötü sürpizlerle karşılaşılmaması için gerekliliğini ifade ediyorlar. Ayrıca klima açık olarak seyir halindeki araçlarda, ulaşılacak noktaya varmadan yaklaşık 5 dakika önce klimanın kapatılması ve sadece fanın çalıştırılması, bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Temel nedeni sızıntı olan klima gazı eksilmeleri; kış aylarında klimaların kullanılmaması sebebiyle, klima yağının işlev dışı kalmasıyla da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla kış aylarında araç klimasının ayda en az iki kez çalıştırılması ve klima gazı seviyesinin yılda bir kez düzenli olarak kontrol edilmesi öneriliyor. Bu aylarda camdaki buğulanmayı çözmek için araç klimasını çalıştırmak, sistemi koruyor ve klima gazının eksilme süresini uzatıyor.