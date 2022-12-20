Euromaster’dan Kış Bakımında Tüketicilere Ücretsiz Akü Testi Desteği!

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araç sahiplerini kış bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıyor. Türkiye’nin 50 ilinde yer alan 150’den fazla servis noktasıyla hizmet veren Euromaster, özellikle akü konusuna dikkat çekiyor. Düzenlediği kampanyalar ve sunduğu avantajlarla dikkat çeken Euromaster, bu kapsamda müşterileri için ücretsiz akü testi kampanyası başlattı. Aracını Euromaster servis noktalarına getiren müşterilere, ücretsiz akü testinin ardından akünün mevcut durumunu gösteren bir rapor veriliyor ve gerekiyorsa akü değişimi hizmeti de sunuluyor. Euromaster noktalarında OEM onaylı Mutlu Akü ve Bosch akülerin de satışı gerçekleştiriliyor.

Akü testinizi mutlaka yaptırın!

Kış mevsinin başlamasıyla birlikte hava şartlarındaki değişime dikkat çeken Euromaster, araç sahiplerini uyarıyor. Kış aylarında güvenli yolculuklar için araçların kışa hazır hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Euromaster yetkilileri, özellikle akü bakımının aksatılmamasını ve şehir içi kullanımda her 5 yılda bir akünün yenilenmesini öneriyor. Aracın uzun süre kullanılmaması ya da sadece kısa yolculuklarda kullanılması gibi birçok etkenin akü ömrünü kısaltabileceğini işaret eden Euromaster yetkilileri, “Yaz aylarında yapılan yolculuklarda sıcak hava etkeni aküler için özellikle zorlayıcıdır. Çünkü yüksek hava sıcaklığının, akülerin içindeki kimyasallara olan etkisi fazladır. Sıcak havalarda yapılan uzun yolculuklar da bu etkiyi daha da artırır. Kış aylarında zorlanan akülerde sorun yaşamamak adına akü testi mutlaka yaptırılmalıdır” diyerek uyarıyor.