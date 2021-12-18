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Euromaster’dan Filolara ve Tüm Garantili Araçlara Kapsamlı Bakım Hizmeti!

Michelin Grubu çatısı altında hem lastik hem araç bakım hizmeti sunan Euromaster, hizmet ağı içerisindeki TS 12047 sertifikalı bayileriyle de garantisi devam eden araçlara bakım ve onarım hizmeti sunuyor. Faaliyetlerinde kaliteyi odak noktası alan Euromaster, bu kapsamda Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) belirlediği kriterleri karşılayan ve TS 12047 hizmet yeterlilik belgesini almaya hak kazanan bayi sayısını artırıyor.

Otovitrin 18.12.2021, 12:46
Euromaster’dan Filolara ve Tüm Garantili Araçlara Kapsamlı Bakım Hizmeti!

Euromaster’ın Türkiye’deki toplam 156 hizmet noktası arasında yer alan ve TS 12047 sertifikasına sahip 20 farklı şehirdeki 30 servis noktası, başta garantisi devam eden araçlara olmak üzere en kaliteli hizmeti en uygun koşullarda sunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, “Bilindiği gibi garantisi devam eden araçların bakım işlemlerinin yetkili servislerde yapılması gerektiği vurgulanır. Ancak özel servisler arasında olup gerekli donanım, teçhizat ve çalışma şartlarını sağlayanlar, TSE’den aldıkları hizmet yeterlilik belgesi sayesinde garantisi devam eden araçlara garanti kapsamında hizmet sunabiliyor. Biz de Euromaster çatısı altındaki 156 hizmet noktamız içerisinde, TS 12047 sertifikasına sahip bayi sayımızı 30’a yükselttik. Bu servislerimizde garantili araçlara tıpkı yetkili servisler gibi orijinal parçalar kullanarak bakım onarım hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimiz bu hizmeti, yetkili servislerle aynı kalitede ve üstelik çok daha uygun fiyatlarla bizden alabiliyorlar. Sertifikalı bayilerimizin sunduğu hizmetle araçların garanti süreleri kesinlikle bozulmuyor. Arıza teşhis, rutin bakım ve elektrifikasyon alanındaki hizmetleriyle beklentileri karşılayan servis noktalarımızda tesislerimizde, bireysel müşterilerimizle birlikte araç kiralama şirketleri ve filo sahibi şirketler gibi profesyonellere de eksiksiz hizmet sunuluyor” diye konuştu. Euromaster’in TS 12047 hizmet yeterlilik belgesine sahip hizmet noktaları, Euromaster.com.tr adresinde TS logolu olarak yer alıyor.

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 54 ilinde 156’ya varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, hizmet altyapısını daha da güçlendiren çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Euromaster, özel servislerin garantisi bitmemiş araçlara hizmet sunabilmesi için gereken “TS 12047 hizmet yeterlilik belgesi” şartını yerine getiren bayi sayısını artırıyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen bayi çalışma kriterlerini karşılayan Euromaster’ın 20 farklı şehirdeki 30 servis noktası, TS 12047 sertifikaları sayesinde en kaliteli hizmeti, başta garantisi devam eden araçlara olmak üzere en uygun koşullarda sunuyor. Euromaster’ın euromaster.com.tr web adresinde yer alan kapsamlı bayi ağı içerisinde, TS 12047 hizmet yeterlilik belgesine sahip bayiler TS logolu olarak ayırt edilebiliyor.

Araçlar garanti kapsamından çıkmıyor!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, “Bilindiği gibi garantisi devam eden araçların bakım işlemlerinin yetkili servislerde yapılması gerektiği vurgulanır. Ancak özel servisler arasında olup gerekli donanım, teçhizat ve çalışma şartlarını sağlayanlar, TSE’den aldıkları hizmet yeterlilik belgesi sayesinde garantisi devam eden araçlara garanti kapsamında hizmet sunabiliyor. Biz de Euromaster çatısı altındaki 156 hizmet noktamız içerisinde, TS 12047 sertifikasına sahip bayi sayımızı 30’a yükselttik. Bu servislerimizde garantili araçlara tıpkı yetkili servisler gibi orijinal parçalar kullanarak bakım onarım hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimiz bu hizmeti yetkili servislerle aynı kalitede ve üstelik çok daha uygun fiyatlarla bizden alabiliyorlar. Sertifikalı bayilerimizin sunduğu hizmetle araçların garanti süreleri kesinlikle bozulmuyor. Arıza teşhis, rutin bakım ve elektrifikasyon alanındaki hizmetleriyle beklentileri karşılayan tesislerimizde, bireysel müşterilerimizle birlikte araç kiralama şirketleri ve filo sahibi şirketler gibi profesyonellere de eksiksiz hizmet sunuluyor” diye konuştu.

Garantili araç filolarına ekonomik ve güvenli hizmet

Tüm servis noktalarında perakende müşterilerine hizmet veren Euromaster, hizmet ağı içerisinde önemli bir yeri kapsayan filo müşterilerine yönelik bakım ve onarım faaliyetlerini sadece TS 12047 sertifikasına sahip bayileri aracılığıyla sunuyor. Filo araçlarının garantisi bozulmadan bakım ve onarım hizmetini sunan sertifikalı Euromaster bayileri, markanın diğer tüm bayileriyle aynı fiyat politikası üzerinden faaliyet gösteriyor. Euromaster; araç kiralama şirketleri, filo sahibi şirketler veya birkaç araçtan oluşan küçük işletmeler gibi tüm profesyonel müşterilerine en uygun çözümleri sunuyor. Müşterilerinin iş devamlılığını ve maliyet kontrolünü esas alan Euromaster, araç bakımı ve lastik çözümleriyle filolar için en uygun teklifleri sunarak sürüş güvenliğine de katkı sağlıyor.

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