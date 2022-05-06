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Euromaster’dan Çok Avantajlı Bakım Kampanyası!

Euromaster, Uzun Yolculuklara Güvenle Çıkmak İsteyenler İçin 499 TL’den Başlayan Fiyatlarla Bakım Kampanyasını Devreye Aldı

Otovitrin 06.05.2022, 13:57
Euromaster’dan Çok Avantajlı Bakım Kampanyası!

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, belirli modellerde geçerli çok avantajlı kampanyasını araç sahipleriyle buluşturuyor. 31 Mayıs tarihine kadar sürecek geçerli kampanya kapsamında anlaşmalı Euromaster noktalarına araçlarını getirenler 499 TL’den başlayan bakım fırsatından faydalanabilirken, kampanya, yağ, yağ filtresi, polen filtresi ve hava filtresi değişiminde geçerli olacak.

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, havaların ısınmasıyla birlikte uzun yol hazırlığı yapan kullanıcılar için çok avantajlı bir kampanyayı devreye aldı. Uzun yolculuklara konforlu ve güvenli çıkabilmek için araç bakımlarının mutlaka yapılmasını öneren Euromaster yetkilileri, ayrıca düzenli yağ değişimi yapılmasının da motor ömrünü uzattığına dikkat çekti. Bu kapsamda Euromaster, 31 Mayıs tarihine kadar geçerli kampanyasında anlaşmalı Euromaster noktalarında belirli model ve araçların yağ, yağ filtresi, polen filtresi ve hava filtresi değişimlerini çok uygun fiyatlarla gerçekleştiriliyor.

499 TL’den başlayan çok avantajlı fiyatlar!

Euromaster’ın bakım kampanyasından Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinin kullanıcıları çok avantajlı fiyatlarla faydalanabiliyor. Fiat Egea 1.3 Multijet’in kampanya kapsamında belirlenen bakım maliyeti 499 TL, 1.4 dizel motora sahip Toyota Corolla’nın 599 TL, 1.5 dizel motorlu Ford Focus’un 649 TL, 1.5 dizel Renault Megane’nın 699 TL, 2012-2020 model 1.6 dizel Skoda Octavia’nın 799 TL ve 1.6 dizel motora sahip Volkswagen Passat’ın ise 819 TL olarak belirlendi. Bunun yanında farklı araç modelleri için Euromaster.com.tr internet sitesinden ücretsiz olarak bir tıkla bakım fiyat teklifi alınabiliyor.

Zamanında değiştirilmeyen motor yağı yakıt tüketimini artırıyor!

Euromaster uzmanları, yenilenen motor yağlarının başta sürtünme ve aşınmayı azaltması olmak üzere birçok avantaj sağladığını vurguluyor. İlk olarak motor yağlarının, yüzlerce hareketli parçadan oluşan ve değişik ısı aralıklarında çalışan motorların karmaşık ve zorlu yapısına karşı etki göstermesi gerekiyor. Bu nedenle, motor yağlarının araç üreticilerinin standartları ve uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda seçilmesi önem arz ediyor. Özellikle şehir içi kullanımlar, yüksek devirli sürüşler, yanma kalıntıları, toz ve nem gibi zorlu koşullarda görev yapan motor yağlarının, uluslararası normlar ve kullanım şartları çerçevesinde belirlenen bir kullanım ömrü bulunuyor, bu nedenle belli periyotlarda değiştirilmesi gerekiyor. Zamanında değiştirilmeyen motor yağı motorda aşınmanın ve yıpranmanın artmasına, motor ömrünün kısalmasına, zamansız arızalara ve yakıt sarfiyatının artmasına neden olabiliyor. Euromaster servis noktalarında ise araçların motor yağı seviyesi ve fiziksel durumu kontrol edilerek, ihtiyaç halinde yağ ve filtre değişim işlemi gerçekleşiyor. Bunun yanında Euromaster hizmet noktalarındaki periyodik araç bakımı; orijinal ekipman onaylı Totalenergies motor yağları güvencesiyle sunuluyor.

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