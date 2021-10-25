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Euromaster Elektrikli Araçlar İçin Şarj Altyapısını Oluşturuyor!

Michelin Grubu çatısı altında hem lastik hem araç bakım hizmeti sunan Euromaster, dünyada olduğu gibi ülkemizde de sayıları hızlıca artan elektrikli araçlara yönelik faaliyet alanını genişletiyor. Tamamen elektrikli araçlar için şarj istasyonu ağı temellerini atan Euromaster, İstanbul’da iki, Ankara ve Adana’da birer adet şarj istasyonunu devreye aldı. İstasyonlarında tüm elektrikli araç marka ve modellerine uyumlu şarj hizmetini sunan Euromaster, istasyon sayısını öncelikli olarak İstanbul, Ankara ve İzmir güzergahları üzerinde artırmayı hedefliyor. Euromaster, şarj desteğini ise bu alanda öncü firma olan ve saatte 22 KW kapasiteli cihazlara sahip Voltrun’dan alıyor.

Otovitrin 25.10.2021, 11:09
Euromaster Elektrikli Araçlar İçin Şarj Altyapısını Oluşturuyor!

Konuyu değerlendiren Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, “Euromaster olarak elektrikli araçlar konusunda etkin çözüm ve hizmet sunan şirketler arasında yer almayı planlıyoruz. 2030 yılının Avrupa’sında kullanılan araçlarda hakim yakıtın elektrik olacağı öngörüsüyle çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu kapsamda elektrikli araç şarj istasyon ağımızın temellerini İstanbul, Ankara ve Adana’da atmış bulunuyoruz. Ayrıca elektrikli ve hibrit araçlara sahip olan araç kiralama şirketleri ve filosu olan tüm şirketler için de bugünden hazırız. Bu araçlar için gereken bakım ve onarımları Euromaster servis noktalarımızda eksiksizce sunuyoruz ve bayi personellerimize bu alanda verdiğimiz eğitimlerle de hizmetlerimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 54 ilinde yer alan 156’ya varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonları yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Dünyada ve ülkemizde sayıları hızlıca artan elektrikli araçlar için İstanbul’da iki, Ankara ve Adana’da birer adet şarj istasyonunu devreye alan Euromaster, öncelikli olarak İstanbul, Ankara ve İzmir güzergahları üzerinde istasyon sayısını artırmayı hedefliyor.

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba

Her marka ve modeli şarj etmek mümkün

Elektrikli ve hibrit araçların gereksinim duyduğu bakım ve onarım hizmetlerini, Türkiye çapındaki TS 12047 sertifikasına sahip bayilerinde sunan Euromaster, oluşturduğu şarj istasyonlarında ise alanında uzman Voltrun markasıyla birlikte hareket ediyor. Euromaster, saatte 22 KW kapasiteli cihazlara sahip olan Voltrun aracılığıyla her marka ve model elektrikli aracın şarj edilmesine olanak tanıyor. Araç sahipleri Voltrun mobil uygulaması ile karekod okutarak araçlarını şarj edebiliyorlar. Ayrıca istemeleri durumunda Voltrun tarafından gönderilen RFID kartlar ile de şarj edebilme imkanı bulunuyor. Euromaster, yaygınlaştırmayı hedeflediği elektrikli araç şarj istasyonu için, bayi adaylarına yönelik olarak belirli kriterleri de talep ediyor. Bunlar arasında; hizmet verecek olan noktanın kendisine ait otoparkının olması ve ilgili istasyonun araç sahiplerinin sosyal olanaklara erişebileceği şekilde konumlandırılması yer alıyor.

“Hakim yakıt elektrik olacak”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, “Euromaster olarak elektrikli araçlar konusunda etkin çözüm ve hizmet sunan şirketler arasında yer almayı planlıyoruz. 2030 yılının Avrupa’sında kullanılan araçlarda hakim yakıtın elektrik olacağı öngörüsüyle çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu kapsamda elektrikli araç şarj istasyon ağımızın temellerini İstanbul, Ankara ve Adana’da atmış bulunuyoruz. Ayrıca elektrikli ve hibrit araçlara sahip olan araç kiralama şirketleri ve filosu olan tüm şirketler için de bugünden hazırız. Bu araçlar için gereken bakım ve onarımları Euromaster servis noktalarımızda eksiksizce sunuyoruz ve bayi personellerimize bu alanda verdiğimiz eğitimlerle de hizmetlerimizi güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

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