Euromaster'dan Sürücülere Kış Lastiği Uyarısı!

Euromaster, bahar aylarına girmemize rağmen kış şartlarının sürmesiyle birlikte sürüş güvenliğinin sağlanabilmesi için kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekti. Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Nisan tarihine kadar ticari araç ve yolcu taşıyan araçlar için geçerli olacağını hatırlatan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, “Her ne kadar bahar aylarına adım atsak da ülke genelinde zorlu kış şartlarının Mart ayında da devam ettiğini görüyoruz. Mart ayında kış şartlarının bittiği yanılgısı buzlanma ve yağıştan kaynaklanan trafik kazalarında önemli bir artış yaşatıyor. Euromaster olarak, 7 derecenin altındaki her türlü hava koşuluna karşı, kış lastiği kullanmayı önemle tavsiye ediyoruz. Türkiye’de 13 milyonun üzerinde binek otomobilin trafikte olduğunu düşündüğümüzde, yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek adına sürücülerin mutlaka kış lastiği kullanılması can ve mal güvenliği için büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda bakanlığın ve yerel yönetimlerin aldığı önlemler ile etkili yaptırımlar sayesinde zorunlu kış lastiğine olan bilincin oldukça arttığını belirten Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, “Biz Euromaster olarak sürücülere kış lastiğinin sadece karlı havalarda kullanılan bir lastik olmadığını önemle hatırlatmak istiyoruz. Euromaster servis noktalarında her biri alanında uzman ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz ücretsiz araç check-up’ı hizmetimizle otomobilleri kapsamlı bir şekilde zorlu yol koşullarına hazırlıyoruz. Öte yandan lastik oteli hizmetimizle sürücülerin kış veya yaz lastiklerini bir sonraki mevsime kadar uygun koşullarda muhafaza ediyor, bizden yeni lastik alan müşterilerimize önerdiğimiz ilave lastik garantisi ile de müşterilerimizin lastiklerini sürücü hatalarından kaynaklanan lastik hasarlarına karşı garanti altına alıyoruz” diye konuştu.