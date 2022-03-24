Euromaster, 4 Adet Michelin Lastik Alanlara Servis ve Araç Bakım Hizmetinde İndirim Fırsatı Sunuyor

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, bahara binek araçlarda geçerli çok avantajlı bir kampanyayla merhaba diyor. Ramazan Bayramı’nın ve ardından yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte uzun yolculuklara güvenle çıkılabilmesi için lastik sağlığı ve araç bakımı kritik önem taşıyor. Bu kapsamda Euromaster kazaların önüne geçilebilmek ve yakıt tüketimini de azaltmak için, 1 Mart- 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli anlaşmalı Euromaster noktalarında 4 adet Michelin yaz lastiği ya da Cross Climate 4 mevsim lastiği alan kullanıcılara, 800 TL'ye varan servis ve araç bakım hizmeti indirimi sunuyor. Kampanya, lastik montajı, balans, lastik oteli, ilave lastik garantisi, ön düzen ayarı, periyodik bakım, yağ değişimi, fren sistemi, klima sistemi, silecek, akü ve Euromaster servislerinin sunduğu diğer hizmetlerde geçerli olacak.

Euromaster’dan ücretsiz check up hizmeti

Euromaster hizmet noktalarında sunulan ücretsiz check up hizmeti, araç arıza ve bakım gereksinimlerinin tespitine yardımcı oluyor. Binek otomobil, 4x4 ve kamyonet sınıfındaki her markaya verilen hizmet, aracın 11 önemli noktasının ücretsiz olarak kontrol edilmesini kapsıyor.