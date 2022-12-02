Ersel İşcan; “Elektrikli araçlara çok ciddi eğilim var”

Yaratıcı, yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olma misyonuyla yola çıkan; Kia markasının satış, servis, yedek parça ve 2. el hizmetlerini sunan Lokman Koçaslan Otomotiv; Eskişehir’de hizmet vermektedir.

Fosil yakıt kullanımının doğaya olan zararlarından ve elektrikli otomobil dönüşümünden bahseden Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan, “Gelişen teknolojik olanaklar ve endüstrileşme sebebiyle önceden sınırlı bir kitlenin erişebildiği otomobiller, günümüzde hemen hemen her düzeyden geliri olan kişilerin kullanabildiği ve tabana yayılmış bir ulaşım unsuru haline geldi. Ancak otomobillerin bu kadar yaygınlaşmasının bir sonucu olarak fosil yakıtların kullanıldığı araçlar nedeniyle karbon salınımının artmasının yaratmış olduğu hava kirliliği, doğal kaynakların tüketimi dünyadaki yaşamsal döngüye zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Tükenen enerji kaynağı sınıfına giren fosil yakıtlar hem daha yüksek maliyetli, hem de çevreye oldukça zararlı. Bu sebeple fosil yakıtla çalışan otomobiller yerine elektrikli motora sahip olan araçların kullanımına doğru çok ciddi bir eğilim görmekteyiz. Elektrikli otomobil satışlarının giderek artması ve pek çok otomobil markasının önümüzdeki 10-15 yıllık periyotta fosil yakıtla çalışan araç üretimini bitirip tamamen elektrikli otomobil üretme kararlarını açıklaması bunun en büyük göstergelerinden.” dedi.

“KİA, ELEKTRİKLİ ARAÇLARA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTI”

Lokman Koçaslan Otomotiv olarak, elektrikli otomobil sektöründe oldukça önemli gelişimler yapan ve geleceğimizi şekillendiren teknolojilere imza atan Kia markasını temsil etmekten gurur duyduklarının altını çizen İşcan, “Kia, elektrikli otomobillere son yıllarda oldukça büyük yatırımlar yaptı ve piyasaya sunduğu modeller ile de elektrikli otomobil dönüşümüne verdiği önemi kanıtlamış oldu. 2022 Topgear Ödülleri’nde ‘Yılın Üreticisi’ ödülünü alması da bunun en büyük göstergeleri arasında. Özellikle elektrikli araçların daha hızlı ve esnek bir şekilde geliştirilmesine olanak sunan Elektrik-Küresel Modüler Platformu’nu (E-GMP) esas alarak geliştirilen ve tek şarjla 506 kilometreye kadar menzil sunan EV6 modeli, oldukça ses getirmiş durumda. Sonuçları merakla beklenen Yılın Otomobili(COTY) ödüllerinde 2022 yılının otomobili ödülüne layık görülen EV6, markanın geleceğe bakışını en iyi temsil eden modellerden biri. Bunun yanı sıra, markanın gelecek hedefleri için temel modellerden biri konumunda olan Niro EV, 64.8 kWh kapasiteli bataryası ile araç tek şarjda 463 kilometre menzil sunarak elektrikli otomobil piyasasına damga vurmuş oldu. Aynı zamanda Kia, 2022 Fifa Dünya Kupası’nın sponsorlarından biri olarak da yapmış olduğu atılımlarda ne kadar ciddi olduğunu göstermekte. Lokman Koçaslan Otomotiv olarak elektrikli otomobil altyapılarına tamamen entegre tesisimiz ve hizmetlerimiz ile bu elektrikli otomobil dönüşümünün destekçisiyiz ve olmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.