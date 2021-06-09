Erensoy Turizm’in 12 adet Mercedes-Benz Sprinter siparişi, son 5 aracın da teslimatı ile tamamlandı

İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Gaziantep, Adana ve Isparta illerinde, şehir içi yolcu taşımacılığı, şehirlerarası tur ve gezi organizasyonları, özel transfer hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Erensoy Turizm, ilk kez Mercedes-Benz yıldızlı araçları filosuna ekledi. Erensoy Turizm, 2021 yılında gerçekleştirdiği toplamda 12 adetlik Mercedes-Benz Sprinter Minibüs alımının son 5 adedi ile filosundaki araç sayısını artırmış oldu.

Mercedes-Benz Bayii Gülsoy Otomotiv’in satışını gerçekleştirdiği araçların teslimat töreni, Kurtköy lokasyonunda gerçekleştirildi. Teslimat töreninde, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Filo Satış Koordinatörü Cihangir Eradagör, Gülsoy Otomotiv İstanbul Anadolu Şube Genel Müdürü Serkan Açar, Gülsoy Otomotiv Florya Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ebru Taşkın Kocagil ve Gülsoy Otomotiv İstanbul Anadolu Şube Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Sercan Bal, araçları Erensoy Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Polat ve Erensoy Turizm Genel Koordinatörü İsmail Ahmet Polat’a teslim ettiler.

Erensoy Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Polat; “Taşımacılık sektöründe köklü bir değişimin olması gerektiğine inanarak, çağın gereksinim duyduğu kıstasları da göz önüne alarak yepyeni bir hizmet anlayışıyla sektöre adım attık. Bu doğrultuda araç filomuza ilk kez Mercedes-Benz yıldızlı araçları kattık. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sunduğu avantajlı kredi ve kasko imkanları sayesinde 12 adet Sprinter Minibüsümüzün 9’unu Gülsoy Otomotiv’den bünyemize katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Mercedes-Benz Otomotiv Yöneticileri’ne, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Bayii Gülsoy Otomotiv’e ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Uzun yıllar sürecek bir iş birliğine imza attığımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 10+1’den 22+1 kişiye kadar farklı seçenekler

Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 10+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’de hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Yeni Sprinter’in 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu artırırken; USB ve Bluetooth ara yüzlü, yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya sistemi ile de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni Sprinter Minibüs modellerinde standart olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya sistemindeki fonksiyonlara erişim sağlanıyor.

Teknolojik özellikleriyle segmentinde konforlu bir deneyim

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’de arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni Sprinter’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın vites oranları yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer önemli avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yapısıyla kullanım konforunu destekliyor.

Yeni nesil Sprinter’de ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik donanımlarında yüksek standart

Tüm jenerasyonlarında güvenlik alanındaki standartları belirleyen yeni Mercedes-Benz Sprinter, alanında çıtayı yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya cam silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.

Fotoğraf detayları:

1 - Erensoy Turizm Genel Koordinatörü İsmail Ahmet Polat, Erensoy Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Polat, Gülsoy Otomotiv İstanbul Anadolu Şube Genel Müdürü Serkan Açar.

2 - Gülsoy Otomotiv İstanbul Anadolu Şube Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Sercan Bal, Erensoy Turizm Genel Koordinatörü İsmail Ahmet Polat, Erensoy Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Polat, Gülsoy Otomotiv İstanbul Anadolu Şube Genel Müdürü Serkan Açar, Gülsoy Otomotiv Florya Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ebru Taşkın Kocagil, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Filo Satış Koordinatörü Cihangir Eradagör