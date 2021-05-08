En ucuzu 147 bin lira! İşte Mayıs ayı sıfır otomobil fiyatları!
Koronavirüs salgını ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle otomobil fiyatlarındaki artış sürüyor. Ülkemizde Mayıs ayı itibariyle en ucuz sıfır otomobilin fiyatı 146 bin 900 liradan başlıyor.
Otomotiv şirketleri Mayıs ayına ilişkin fiyat listelerini güncellediler. Bir çoğu fiyatlara zam yapma kararı aldı. Yerli üretim olan otomobillerde fiyatlar düşük kalmaya devam etti.
Pandemi koşulları ve çip tedariğinin zorlaşması nedeniyle bazı markalar üretimlerine ara verirken döviz kurlarında yaşanan yükseliş de fiyatlarda etkili oldu.
İŞTE MARKALARIN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ
Alfa Romeo Giulia 839.950 lira
Audi A3 Sportback 426.980 lira
BMW 118i 441.100 lira
Citroen C3 167.000 lira
Dacia Sandero 160.000 lira
Fiat Egea 146.900 lira
Honda Civic Sedan 294.500 lira
Hyundai i10 154.950 lira
KIA Rio 156.500 lira
Mercedes A200 528.000 lira
Nissan Micra 204.400 lira
Opel Corsa 176.900 lira
Peugeot 208 189.000 lira
Renault Clio 171.900 lira
Seat Ibiza 159.900 lira
Skoda Fabia 205.400 lira
Toyota Corolla 211.700 lira
Volkswagen Polo 207.300 lira