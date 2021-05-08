En ucuzu 147 bin lira! İşte Mayıs ayı sıfır otomobil fiyatları!

Otomotiv şirketleri Mayıs ayına ilişkin fiyat listelerini güncellediler. Bir çoğu fiyatlara zam yapma kararı aldı. Yerli üretim olan otomobillerde fiyatlar düşük kalmaya devam etti.

Pandemi koşulları ve çip tedariğinin zorlaşması nedeniyle bazı markalar üretimlerine ara verirken döviz kurlarında yaşanan yükseliş de fiyatlarda etkili oldu.

İŞTE MARKALARIN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ

Alfa Romeo Giulia 839.950 lira

Audi A3 Sportback 426.980 lira

BMW 118i 441.100 lira

Citroen C3 167.000 lira

Dacia Sandero 160.000 lira

Fiat Egea 146.900 lira

Honda Civic Sedan 294.500 lira

Hyundai i10 154.950 lira

KIA Rio 156.500 lira

Mercedes A200 528.000 lira

Nissan Micra 204.400 lira

Opel Corsa 176.900 lira

Peugeot 208 189.000 lira

Renault Clio 171.900 lira

Seat Ibiza 159.900 lira

Skoda Fabia 205.400 lira

Toyota Corolla 211.700 lira

Volkswagen Polo 207.300 lira