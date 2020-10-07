En Güçlü Hyundai i20 Kendini Göstermeye Başladı.

Geçtiğimiz hafta i20’nin N Line versiyonunu tanıtan Hyundai, şimdi de serinin en hızlı ve en agresif modeli olan i20 N’in ilk görsellerini paylaştı. Hot hatch sınıfının en yeni üyesi olan Hyundai i20 N, markanın motorsporlarındaki deneyimleriyle beraber geliştirilmiş. Dünya Ralli Şampiyonası’nda kıyasıya mücadele eden i20 WRC baz alınarak üretilen yeni model, günlük kullanımla yarış pistlerindeki heyecanı bir araya getirerek kullanıcısına muhteşem bir kombinasyon sunacak.

Diğer Hyundai N modelleri gibi, i20 N de yüksek performanslı turbo motora ve bu gücü destekleyecek agresif bir gövdeye sahip olacak. Ayrıca, markanın yüksek teknoloji ışığında geliştirerek üretmeye hazırlandığı otomobil, i30 N ve i30 N Fastback’den sonra Avrupa’daki üçüncü en güçlü Hyundai modeli olacak. Bir diğer önemli kriter ise, aracın Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil unvanına sahip olması.

Hyundai’nin yeni tasarım felsefesi, “Sensuous Sportiness” yani “Duygusal Sportiflik” çatısı altında geliştirilen i20 N, modern bir kimliğin haricinde güçlü ve cesur imaja da sahip. Ön kısım tamamen geniş hava girişleriyle domine edilerek böylelikle turbo motorun daha fazla nefes alması ve aynı zamanda rahat bir şekilde soğutulması sağlanmış. Bu hava girişleri fren sisteminin soğutulmasında da önemli bir rol oynuyor. Tıpkı ön bölümde olduğu gibi yan kısmıyla da dikkat çeken otomobilde 18 inçlik gri mat renkli jantlara ve N logolu kırmızı fren kaliperlere yer verilmiş.

Tüm yol koşullarında maksimum tutuş ve yere basma kuvveti sağlayan arka spoyler ise otomobilin diğer performans parçalarından birini oluşturuyor. Ayrıca, genellikle mavi rengiyle dikkat çeken N modelleri geleneğine i20 N’de de devam edilmiş. Fakat, i20 N’de siyah tavan rengi seçeneği de var. Bu kombinasyona ek olarak, tamponlarda ve marşpiylerde mat kırmızı plastik parçalar kullanılarak markanın motorsporlarındaki DNA’sı vurgulanmış oluyor.

Hyundai’nin N modellerinden keyif alan tutkunlarına verdiği bir diğer hediye ise özel olarak geliştirilen N Racing egzoz sistemi. Karakteristik Hyundai N egzoz tonuna sahip olan i20 N, böylelikle performanslı modellerden hoşlanan kullanıcıları tam 12’den vurmuş oluyor.

Teknik detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Hyundai i20 N, diğer güncel i20 modelleri gibi markanın İzmit’teki fabrikasında üretilerek 40’tan fazla ülkeye ihraç edilecek.