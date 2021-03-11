EN EKONOMİK ELEKTRİKLİ YENİ DACIA SPRING YOLLARA ÇIKIYOR

Merakla beklenen, pazarın en ekonomik elektrikli otomobili Yeni Dacia Spring, perakende, Business ve Cargo olmak üzere 3 versiyon olarak tüketicilerle buluşuyor. Yeni Dacia Spring’in perakende versiyonunun ön siparişleri 20 Mart itibarıyla 12.403 Euro’dan başlayan devlet teşvikli fiyatlarla açılırken, ilk teslimatlar sonbaharda gerçekleştirilecek. Rakipsiz fiyatıyla profesyonellere ve otomobil paylaşım çözümlerine yönelik geliştirilen Business versiyonu ise Mart 2021’den itibaren kullanıma sunulacak. Arka koltuksuz 1.100 litre bagaj hacmi ve 325 kg taşıma kapasitesine sahip N1 onaylı Cargo versiyonu ise 2022 yılından itibaren yollarda olacak.

SUV görünümüne sahip %100 elektrikli bir otomobil olan Yeni Dacia Spring, WLPT verileriyle 230 km’lik (şehir içi 305 km) menziliyle çoğu şehir içi ve şehirler arası sürüş ihtiyaçlarını karşılıyor.