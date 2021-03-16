En çok satan 2021 model araç modelleri hangileri?

Ocak ve Şubat ayı içerisinde en çok satan 2021 model sıfır araç modellerinin listesi açıklandı. Yeni yılla birlikte ardı ardına kampanya yapan otomobil firmalarını satış hedeflerine ulaşabilmek için araç fiyatlarında belli başlı indimler yapıyor. Yeni araç satın alacaklar ise aşırı yükselen araç fiyatlarına karşın fiyat performans araçlarına yöneliyor. İşte Türkiye'de bu yıl en çok satış yapan araçların listesi ve satış rakamları...

2021 OCAK VE ŞUBAT AYINDA EN ÇOK SATILAN ARAÇ MODELLERİ

2021 yılının Ocak ve Şubat ayı içerisinde en çok satılan araba modelli belli oldu. Sıralamaya bakıldığında listesinin tepesinde Fiat yer alırken ikinci sırada Toyota ve üçüncü sırada Renault yer alıyor. İşte merak edilen listesinin tamamı;