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“EML’miz Geleceğin Yıldızı” programı OSD tarafından ödüllendirildi

• Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Otomotiv, Milli Eğitim Bakanlığı ile Mercedes-Benz Yetkili Bayi ve Servisleri iş birliğiyle hayata geçirilen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programı, “2021 Yılı OSD Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Başarı Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Otovitrin 01.04.2022, 12:29
“EML’miz Geleceğin Yıldızı” programı OSD tarafından ödüllendirildi

Bugüne kadar 3,5 milyon Euro’dan fazla yatırım yapılan EML’miz Geleceğin Yıldızı programı, 31 Mercedes-Benz Laboratuvarı ile Türkiye’de en fazla okula ve öğrenciye ulaşan program olma başarısını da gösterdi.

Otomotiv sektöründeki nitelikli personel açığının azaltılması ve sektöre donanımlı personel yetiştirilmesi amacıyla başlatılan program, meslek liselerine verdiği destek ile eğitim alan gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Mezun gençlerin yüzde 63’ünün istihdama katılmış olması bu programın başarısının en dikkat çeken göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Otomotiv, Milli Eğitim Bakanlığı ve Mercedes-Benz Bayi ve Yetkili Servisleri iş birliği ile 2014 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar 3,5 milyon Euro’dan fazla yatırım yapılan “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programı, “2021 Yılı OSD Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Başarı Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Türkiye otomotiv üreticilerinin çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından düzenlenen ve bağımsız bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda verilen ödül kapsamında 30 Mart 2022 tarihinde bir tören gerçekleştirildi. Düzenlenen törende; 2021 Yılı OSD Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Başarı Ödülü Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün’e verildi.

Mercedes-Benz Türk, ilk kez 2019 yılında verilmeye başlanan OSD Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Başarı Ödülü’nü “Her Kızımız Bir Yıldız” programı ile de kazanmıştı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’de 55 yılı geride bırakan Mercedes-Benz Türk olarak, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirdiğimiz üretim ve ihracatın yanı sıra, AR-GE ve hizmet alanlarında da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 1,3 milyar Euro’yu aşan şirketimiz, hayata geçirdiği birçok kurumsal fayda programı ile de ülkemize önemli katkılar sağlıyor. Programlarımızdan biri olan EML’miz Geleceğin Yıldızı ile böylesine değerli bir ödüle lâyık görüldüğümüz için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Gelecekte de ülkemiz için değer yaratmaya ve ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz.”

Mercedes-Benz Türk, EML’miz Geleceğin Yıldızı programı kapsamında bugüne kadar açtığı 31 Mercedes-Benz Laboratuvarı ile Türkiye’de en fazla okula ve öğrenciye ulaşan şirket olma başarısını da gösterdi. Şirket, 32. okul yatırımı için de hazırlıklara başladı.

Otomotiv sektöründeki nitelikli personel açığının azaltılması ve sektöre donanımlı personel yetiştirilmesi amacıyla başlatılan program, meslek liselerine verdiği destek ile gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Mezun gençlerin yüzde 63’ünün istihdama katılmış olması ve yetkili servis teşkilatının işe alım yaptığı her 3 yeni mezundan 1’ini bünyesinde istihdam etmesi de EML’miz Geleceğin Yıldızı programının ortaya koyduğu başarılı sonuçların en dikkat çeken göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

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