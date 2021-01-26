Elise, Exige ve Evora Son Üretim Yılına Giriyor

Türkiye’de Royal Motors’un temsil ettiği Lotus Cars’ın Norfolk, Hethel'deki dünya standartlarında bir üretim tesisinde bu yıl Lotus Type 131'in prototip üretimine başlayacak yeni bir spor otomobil serisi doğrulandı. Yeni üretim yatırımı, Lotus’un Vision80 stratejisinin bir parçası olup, iki Lotus alt montaj tesisinin daha yüksek hacimleri desteklemek için Norwich şehrinde tek bir verimli merkezi operasyona taşınmasını da görecek. Hethel'in tesislerine yapılan 100 milyon £+ yatırıma eşlik etmek için Lotus, yaklaşık 250 yeni çalışan işe alacak. Bu, hissedarlar Geely ve Etika'nın şirketin mülkiyetini aldığı Eylül 2017'den bu yana Lotus'a katılan 670 çalışana ek olacak. Hem Lotus Cars hem de dünyaca ünlü mühendislik danışmanlığı Lotus Engineering için mühendislik ve üretim rolleri yeni işe alımlara ihtiyaç duyacak. Bu yıl sonunda Warwick'te Gelişmiş Teknoloji Merkezi'ni açan Lotus Engineering, yakında çıkacak performans arabaları ailesini tanıtmak için, 2021'de son üretim yılına giren Elise, Exige ve Evora'nın ardından gelecek yeni nesil ürünlere dair ipuçları veren bir görüntü yayınladı.

İkonik Lotus Elise'den başlayarak mevcut üç spor otomobil serisini kutlayın.

Lotus Elise, 1995 yılında tanıtıldı. Ekstrüde edilmiş ve yapıştırılmış alüminyum, yüksek teknoloji kompozitler ve hafif bilgi birikimi öncü kullanımıyla düşük hacimli spor otomobil endüstrisinde devrim yarattı.

Elise'de öncülük edilen teknolojiyi kullanan ve 2000 yılında piyasaya sürülen Exige, hızla "Yol İçin Yarış Arabası"nın özü haline geldi. Exige, bir Lotus'tan beklenen güvenlik ve ilericilikle dünyanın en zorlu pistlerini hızlı bir şekilde kucaklamayı başarırken, sürücüye yolda dahil edici ancak erişilebilir bir deneyim sunma konusunda nadir bir yetenek gösterdi.

Evora, Lotus'u emsallerinden daha sürücü odaklı, ödüllü ve çok yönlü bir yol otomobili olarak süper spor otomobil sektörüne geri getirdi. Motor sporlarında Evora da başarılı oldu, dünya çapında ulusal GT şampiyonalarını kazandı ve Le Mans'ta bir podyum kazandı.

Geleceğin Lotus otomobilleri, bu çok önemli DNA'nın korunmasını sağlamak için, "Sürücüler İçin" olmanın öncelikli kriterleriyle birlikte bu öğrenmeyi alıyor ve daha da geliştiriyor.



Lotus Cars CEO'su Phil Popham şunları söyledi: “Bu yıl, yeni tesislerin kullanıma sunulması, üretime giren yeni bir spor otomobil ve yalnızca yeni bir otomobil tasarımının ve fabrikanın sunabileceği yeni verimlilik ve kalite düzeyleri ile Lotus için çok önemli olacak. Devam eden küresel zorluklara rağmen Lotus, 2020 yılından itibaren güçlü ve Vision80 iş planımızı gerçekleştirme yolunda hızla ortaya çıktı. Vision80 stratejimizin de gösterdiği gibi, Lotus tamamen ileriye bakmakla ilgili ve geleceğimiz sürekli yeniliklerle dolu. Ancak 2021'de, otomotiv endüstrisinde gerçekten devrim yaratan bir spor otomobil olan Elise'den başlayarak, yalnızca kendi ömrü boyunca bir efsane olduğu için değil, aynı zamanda onun için de mevcut serimizin mirasını yansıtacağız. Otomobil tasarımı ve teknolojisi üzerindeki etkisi."

Lotus’un Mühendislik İcra Direktörü Matt Windle da şunları söyledi: "Yeni otomobiller üzerinde çalışan ünlü mühendis, tasarımcı ve teknisyen ekibimiz Elise, Exige ve Evora'nın mirasının son derece farkında. Nitekim, Elise geliştirilirken pek çoğu oradaydı. Ekibimizin eski ve yeni üyeleri, gelecekteki otomobillerimizin oyunu gerçekten ilerletmesini sağlamak, ancak Lotus değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamak için geçmişin öğrendiklerini bugünün ve yarının yenilikleriyle harmanlamakla meşguller. " Elise, Exige ve Evora yıllar boyunca Lotus işine büyük katkı sağladı ve bu modellerin sonuncusu montaj hattını terk ettiğinde yaklaşık 55.000 adet birleşik bir satış yapmış olacaklar.



Lotus, son 73 yılda çok sayıda otomotiv efsanesi yarattı ve Evija hiper otomobili ve yeni Type 131 spor otomobille, Hethel'de yeni bir yenilik ve efsane yaratma şafağı patlak veriyor.