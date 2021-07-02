Elinizi çabuk tutun! 2021 model Honda CR-V fiyatları şaşkına çevirecek

Türkiye’de en çok tercih edilen markalar listesinin başında gelen Honda Temmuz ayı güncel fiyat listesiyle otomobil tutkunlarını şaşırtacak gibi duruyor.

Bir önceki aya oranla aşırı bir zam olmasa bile Temmuz ayı fiyat listesi biraz abartı.

Sıfır otomobil fiyatları ve ikinci el araç fiyatları son günlerde almış başını giderken son zam haberleri de gelmeye devam ediyor.

Fiyatları 800 bin TL'yi aşan 2021 model Honda CR-V modeli ise markanın en pahalı otomobili olma ünvanını elinde bulunduruyor.

4 farklı fiyat seçeneği ile satışa sunulan 2021 model Honda CR-V'nin en boş pakete sahip 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance modeli 474 bin TL fiyat etiketi ile Mayıs ayı listesindeki yerini alıyor. Modelin en dolu paketi olan 2.0L i-MMD Hybrid Otomatik Executive+ Hybrid ise 866 bin 500 TL fiyat etiketi ile meraklılarını oldukça üzecek gibi duruyor.

Şimdi gelin sözü daha fazla uzatmayalım ve ülkemizde beğenilen modellerin başında gelin 2021 model Honda CR-V güncel fiyat listesine birlikte bakalım.

İşte 2021 model Honda CR-V Hatchback güncel fiyat listesi

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

Liste Fiyatı: 474.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

Liste Fiyatı: 474.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive

Liste Fiyatı: 509.600 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive

Liste Fiyatı: 509.600 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+

Liste Fiyatı: 548.800 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+

Liste Fiyatı: 548.800 TL

2.0L i-MMD Hybrid Otomatik Executive+ Hybrid

Liste Fiyatı: 866.500 TL

2.0L i-MMD Hybrid Otomatik Executive+ Hybrid

Liste Fiyatı: 866.500 TL