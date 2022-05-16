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Elektriklileşme Tahminlerden Daha Hızlı Gerçekleşecek!

Otomotiv sektörünün odak noktası haline gelen elektriklileşme konusuyla ilgili olarak satış sonrası servis hizmetleri veren Aşin Otomobil'den önemli görüşler geldi. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, ülkemizde elektrikli otomobillerin tahmin edilenden daha hızlı şekilde yayılacağını belirtirken "Elektrikli araçlara geçişte en önemli faktörlerden birisi TOGG olacak, bunun yanı sıra hızlı şarj istasyonlarının gelen teşviklerle birlikte şehirler arası yollarda artışı sürücülerin soru işaretlerini ortadan kaldıracak. Şu anda yaklaşık 7 bin olan elektrikli otomobil sayısının 3 yıl içinde 100 bin üzeri adetlere çıkacağını söyleyebiliriz. Doğal olarak bu otomobillerin bakım ihtiyaçları da artacak, servislerin elektrikli araçlara şimdiden hazırlanması gerekiyor, biz de bu sebeple elektrikli otomobil bakımları konusuna ağırlık vererek çalışmalara başladık. Lüks segmentte özel servis ihtiyacı çok büyük öneme sahip." dedi.

Otovitrin 16.05.2022, 11:31
Elektriklileşme Tahminlerden Daha Hızlı Gerçekleşecek!

Premium araçlara servis hizmeti veren Aşin Otomobil, elektrikli araç dünyasına ışık tutacak öngörülerini paylaştı. İyiden iyiye ülkemizde de otomotiv sektörünün odak noktası haline gelen elektrikli araçlar, sürücü alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı. Artan yakıt maliyetlerinin de etkisiyle sürücülerin elektrikli otomobil düşüncesine alışmaya başladığını söyleyen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, geleceğin elektrikli mobiliteyle şekilleneceğini ve kaçınılmaz şekilde sürücülerin zamanla elektrikli otomobillere alışacağını dile getirdi.

Lüks elektriklilerde özel servis ihtiyacı kapıda

Milli proje TOGG'un tüketicileri elektrikli otomobillere adapte etme konusunda büyük bir misyon edindiğine dikkat çeken Erdem, "Kısa bir süre önce şarj istasyonları için açıklanan teşvik paketi de devlet ayağında elektrikli araçlara verilen önemi gözler önüne serdi. Şehirler arası yollarda artacak hızlı şarj istasyonları, sürücülerin şarj etme konusunda kafalarındaki soru işaretini kaldıracak. Her geçen gün elektrikli otomobillerin menzil değerlerinin arttığı da bir gerçek. Şu anda ülkemizde yaklaşık 7 bin elektrikli otomobil yollarda geziyor. Bu otomobiller zaman geçtikçe garanti kapsamından çıkacağı için kullanıcılar yetkili servisten ziyade özel servis arayışına girecek. Özellikle lüks elektrikli araç sayısı oldukça fazla, premium markalar bu konuya daha çok ağırlık veriyor. Bahsettiğimiz elektriklileşme süreci tahminlerden daha hızlı gerçekleşecek." yorumunu yaptı.

Elektrikli araçlarda uzman teknik ekip bulmak zorlaşacak

Hali hazırda servis çalışanlarının sadece konvansiyonel motorlu araçlar konusunda uzman olduğunun altını çizen Erdem, elektrikli araçların bakımı için ayrı bir uzmanlık gerektiğini sözlerine ekledi. "Bugün benzinli ve dizel araçlara bakım yapan teknik bir ekip, elektrikli araç karşılarına çıktığında nasıl müdahale edeceğini bilmiyor. İptidai yöntemlerle yapılacak bakımlarda ise yüksek voltaj sebebiyle ölüm riski dahi var. Burada en önemli husus eğitimli, kalifiye eleman kaynağı yaratabilmek ve gerekli ekipmanları sağlayabilmek. Özel servislerin bu dönüşüme geç kalmaması taraftarıyız. Sektör yenilikleri takip ederek ancak gelişim sağlayabilir. Tüm bu sebeplerden ötürü Aşin Otomobil olarak elektrikli araçlara bakım hususunda çalışmalara ve eğitimlere başladık. Yeni işbirlikleriyle bu konuda sektörü dönüştürmeyi bir görev olarak kabul ediyoruz. " dedi.

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