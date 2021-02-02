Elektrikli otomobillere şaşırtan ÖTV zammı

Otomotiv endüstirisi son 10 yıldır ciddi bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümün temelinde ise içten yanmalı motorların ortadan kalkması yer alıyor. Bunun yerine ise elektrik motorlu otomobillerin geçeceği gösteriliyor.

Elektrik motorlu otomobillerin faydaları arasında ise çevre dostu, ekonomik ve sessiz çalışması yer alıyor. Yakıt tüketimi bakımından daha avantajlı olan bu otomobillerin vergilendirmesi de içten yanmalı motorlu araçlara göre farklı.

Elektrikli otomobillerin ÖTV oranları araçların motorlarının ürettiği güç üzerinden değerlendiriliyor. Resmi Gazete’de yer alan yeni karara göre ise sadece elektrik motorlu araçlardan alınan özel tüketim vergisi, “motor gücü 85 kW’yi geçmeyenler için yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen ancak 120 kW’yi geçmeyenler için yüzde 7’den yüzde 25’e, 120 kW’yi geçenler için ise yüzde 15’ten 60’a” yükseltildi. Karar bugün yürürlüğe girdi.

Elektrik motorlu otomobiller ağır olan kütlelerini hareket ettirmek için yüksek kW çıkışı olan motorları kullanıyor. Ağırlığın temel sebebi ise pil paketleri.

ÜLKELERİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE OLAN TEŞVİKLERİ



Corona virüsü salgınıyla birlikte otomotiv endüstrisindeki elektrik dönüşümü de hızlandı. Hali hazırda birçok Avrupa Birliği ülkesinin büyük kentlerinde, içten yanmalı motorlu araçların şehir merkezlerine girişlerini kısıtlayan adımlar atılmıştı. Bu adımlara ek olarak daha çevreci olarak nitelendirilen elektrikli otomobillerin daha fazla satın alınmasına teşvik olması için ciddi indirimler uygulanıyor.

AVUSTURYA

Tamamen elektrikli araçlar için 60 bin euro ve altında fiyatlı, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçlarda 3000 bin euro, kablo ile dışarıdan şarj edilebilir hibrit motorlu ve artırılmış menzile sahip olan tam elektrikli araçlarda 1.250 euro teşvik bulunuyor.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan ise 2020 yılında limitli bir bütçe ile tam elektrikli araçlara 9 bin 200, kablo ile şarj edilebilen hibrit motorlu araçlara 4 bin 600 euro teşvikte bulunuyor.

ESTONYA

Estonya’da ise 50 bin euro etiket fiyatının altında olan tam elektrikli araçlar için 5 bin euro teşvik veriliyor.

FİNLANDİYA

Finlandiya’da Estonya’ya benzer bir yol izliyor. Tam elektrikli ve 50 bin euronun altında fiyatı olan araçlar için 2 bin euro indirim sağlanıyor.

FRANSA

AB’nin ne önemli üyelerinden biri olan Fransa’da ise işler biraz daha karmaşık. Km başına 20 gr’ın altında CO2 salımı yapan araçlardan 45 bin euroluk etiket fiyatına eşit ya da altında olan araçlar için eğer ülkenin vatandaşıysanız 7 bin euro ama legal bir kimliğiniz varsa 5 bin euroluk teşvik uygulanıyor.

45 bin ile 60 bin euro etiket fiyatına sahip olan bir araç satın alacaksanız ayrıca hidrojen yakıt hücreli ve elektrikli araçlarda dahil olmak üzere bir araç alacaksanız bundaki teşvik 3 bin euro olarak belirlenmiş. Bu arada bu araçlara ticari sınıfta yer alan hta ve van taşıtlarda giriyor.

Aynı fiyat aralığında 50g CO2/km’nin altında karbon salımı yapan otomobillerde gelirinize bağlı olarak 5 bin euro ve 2500 euro aralığında teşvik imkanı sunulurken Van diye nitelendirilen daha çok hafif ticari araçların oluşturduğu sınıfta bir araç alacaksanız da 5 bin euro teşvik devreye giriyor.

ALMANYA

Avrupa’nın en büyük ekonomik ve endüstriyel gücü olan Almanya’da ise işler Fransa’dan pek farklı değil. Ülke 2021 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere elektrikli otomobiller için sıkı bir teşvik paketi hazırladı. Bu teşvik paketi tam elektrikli, hidrojen yakıt hücreli ve kablo ile dışarıdan şarj edilebilir hibrit motorlu araçları kapsıyor.

Liste fiyatı 40 bin euro ve alında olan araçlardan tam elektrikli ve yakıt hücreliler için 9 bin euro, kablo ile şarj edilen hibritler için 6 bin 750 euro teşvik sunuluyor.

Liste fiyatı 40 bin euronun üzerinde olan araçlar içinse 7 bin 500 euro tam elektrikli ve yakıt hücreliler için teşvik olarak sunulurken, kablo ile şarj edilebilen hibrit motorlu araçlarda 5 bin 625 euro teşvik sağlanıyor.

YUNANİSTAN

Türkiye’nin AB ülkeleri arasındaki komşularından biri olan Yunanistan ise elektrikli otomobillere teşvikler sunuyor.

Yunan devleti tam elektrikli araç alanlara otomobillerini fiyatını yüzde 15’ini geri ödüyor. Buna ek olarak eski aracı 10 yaşının üzerindeyse ve hurdaya ayırırsa 1000 euro daha ödeme yapıyor.

Ayrıca Yunanistan tam elektrikli ticari taksi hizmeti görecek olan araçları alan vatandaşlarına aracın fiyatının yüzde 25’ini geri öderken hurdaya çıkarılan eski araçları içinde 2500 euro ekstra ödeme yapıyor. Bu rakam araç HTA formunda ise 8 bin euroya kadar çıkıyor.

Yunanistan bunlara ek olarak Van araçlarını değiştirip elektrikli Van alanlara yüzde 15 geri ödeme sunuyor ayrıca 1000 euroda eski araç için hurda ücreti ödüyor.

MACARİSTAN

Türkiye ile iyi ilişkileri olan AB ülkelerinden Macaristan ise liste fiyatı 32 bin euronun altında olan araçlarda 7 bin 350 euro. 34 bin ile 44 bin euro arasında fiyatı olan araçlar içinse 1500 euro teşvik sağlanıyor.

İRLANDA

Birleşik Krallık ülkelerinden biri olan İrlanda da durum pek farklı değil. İrlanda devleti tam elektrikli araç satın alımlarında 5 bin euro, 50 g CO2/km salımı ve altında olan kablolu şarjlı elektrikli araçlar için 5 bin euro ve tam elektrikli hta’lar içinse 3800 euro teşvik veriyor.

İTALYA

AB’nin otomotiv konusunda öne çıkan üyelerinden biri olan İtalya’da ise, 50 bin euro liste fiyatının altında olan, 70 g CO2/km’nin altında egzoz gazı salımına sahip araçlarda tek alımda 6 bin euroluk indirim sağlanıyor.

PORTEKİZ

Portekiz’de teşvikler bireysel ve ticari olarak ikiye ayrılıyor. Bireysel olarak tam elektrikli otomobil satın alacak kişilere 3000 euro indirim yapılırken. Şirketlere 2 bin ve 3 bin euro aralığında teşvik sağlanıyor.

ROMANYA

Doğu Avrupa’da yer alan Romanya’da yeni ve tam elektrikli araç satın aldığınızda 10 bin euroluk teşvik sağlanıyor. Kablo ile şarj edilebilen hibrit motorlu ve 50 g CO2/km salımının altında çevreyi kirleten araçlarda ise 4250 euro indirim gerçekleştiriliyor. Eski aracını hurdaya çıkaranlara ekstradan 1250 euro daha indirim yapılıyor.

İSPANYA

İspanya’da da sistem aslında diğer AB ülkelerindeki gibi. Tam elektrikli otomobillerde 4 bin – 5 bin euro aralığında indirim yapılırken, kablo ile şarj edilen hibrit motorlu araçlarda 1900 ile 2600 euro aralığında teşvik sağlanıyor.

Ticari araç sınıfında olanlar içinse 4 bin 400 ve 6 bin euro aralığında teşvik imkanı kullanıcıya sunuluyor.

BİRLEŞİK KRALLIK

İngiltere’nin de içinde bulunduğu Birleşik Krallık ülkelerinde ise etiket fiyatı 50 bin sterlinin altında olan sıfır emisyonlu bir araç satın aldığınızda 3 bin sterlin indirim yapılıyor.