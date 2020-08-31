Elektrikli otobüs Mercedes-Benz Körüklü eCitaro’nun AR-GE’si Türkiye’de yapıldı

Akıllı ve çevreci ulaşım çözümleri alanındaki yatırımlarını, seri üretim araçlar ile yollara çıkarmayı sürdüren Mercedes-Benz, elektrikli şehir otobüsü alanında eCitaro modelini sunuyor. Emisyonsuz ve sessiz bir sürüş sunan tamamen elektrikli Mercedes-Benz eCitaro’nun dünya tanıtımı 2018 yılının sonbaharında Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda yapılmıştı. 2018 yılının sonbaharında Mannheim Otobüs Fabrikası’nın üretim programına eklenen tamamen elektrikli eCitaro’nun ardından şirket geçtiğimiz Mayıs ayında Körüklü eCitaro’yu da seri üretim programına dâhil etti. Avrupa’da çok sayıdaki şehrin belediyesi tarafından yeni siparişleri alınan eCitaro’nun AR-GE çalışmaları Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası kapsamındaki AR-GE Merkezi tarafından yürütüldü.

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu

Türkiye’de geliştirildi, Avrupa’da yollara çıktı

Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi’nin Daimler otobüsleri global sorumlulukları kapsamında; eCitaro’nun karoseri, dış kaplamaları, iç donanımı, belirli elektrik kapsamları ve diyagnoz sistemleri Hoşdere AR-GE Merkezi’nde geliştirildi. eCitaro gibi yeni Körüklü eCitaro’nun da yol testleri, ekipman dayanıklılık testleri, donanım ve altyapı çalışmaları Hoşdere AR-GE Merkezi’nde yapıldı.

Milyonlarca km test yapıldı

Türkiye’deki Otobüs AR-GE Merkezi’nde bulunan ve bir aracın 1.000.000 km yol koşullarına denk gelen şartları sağlayan Hidropuls simülasyon ünitesinde dayanım testleri gerçekleştirilen eCitaro; ayrıca yol testleri kapsamında normal yol, farklı iklim ve müşteri kullanım koşullarında araçların tüm sistem ve ekipmanlarının fonksiyon ve uzun vade dayanıklıklarının denendiği uzun süreli testlerden de geçirilmesinin ardından yollara çıktı.

Bu kapsamda eCitaro’nun ilk prototip aracı; 2 yıl süreyle, yaklaşık 140.000 km - 10.000 saat boyunca; İstanbul, Erzurum ve İzmir gibi Türkiye’nin ekstrem iklim şartları ve farklı sürüş senaryolarında karşılaşılabilecek tüm koşullarda test edildi. Türkiye’nin global sorumluluğu kapsamında zorlu testlerden geçirilen tamamen elektrikli eCitaro araçları Mannheim’da üretilerek Avrupa’nın çeşitli şehirlerine teslim ediliyor.

Yeni patentler alındı

Otobüs alanında Daimler’in global ağında sorumlulukları bulunan Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi, yeni tasarımları ve mühendislik çözümleriyle yeni patentleri bünyesine katmaya devam ediyor. eCitaro için Türkiye’de geliştirilen “Yeni Tavan Konsepti” bunlardan sadece bir tanesi. Mercedes-Benz Türk AR-GE Bölümü tarafından yürütülen proje kapsamında, eCitaro’nun tavan tasarımı tamamıyla yeniden yapıldı. Şoför kompartımanının arkasından başlayarak, arka cama kadar uzanan bölümde; tavan kapakları, tavan orta plakaları; kapı, arka cam üstü, (körüklü araçlarda) körük bölgesi kaplamaları, kablo/boru kanalları, iç aydınlatmalar, basamak aydınlatmaları ve hava kanalları Mercedes-Benz Türk AR-GE İç Donanım Ekibi tarafından sıfırdan tasarlandı.

eCitaro’da tavan acil çıkış kapağı bulunmamasına karşın “Yeni Tavan Konsepti” sayesinde, tavanın orta bölgesinde eskiye nazaran daha geniş bir alan sunuluyor. Bu şekilde hem iç tasarımda daha ferah bir görünüm, hem de yeni “enine aydınlatma konsepti” ile daha fazla aydınlatma yüzeyi sağlanıyor.

Patentli bir AR-GE başarısı: Tekstil Hava Kanalı

Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibinin patentli ürünü olan Tekstil Hava Kanalı, eCitaro modellerinde de kullanılıyor. Klima, şehir içi araçlarda yolcu konforunun çok önemli bir faktörü olmasının yanında, teknik olarak da güç tüketimi, soğutma/ısıtma süresi, verimlilik gibi açılardan zorlayıcı olabiliyor. Elektrikli araçlarda bunlara ek olarak, enerji verimliliği ve gürültüsüz çalışma bakımından da ilave iyileştirmelere ihtiyaç duyuluyor. eCitaro’da tercih edilen CO2 soğutucu akışkanlı klima, ısı pompasının verimliği ile düşük ve yüksek sıcaklıklarda efektif ısıtma/soğutma sağlayabiliyor.

eCitaro’nun gereksinimlerine uygun olarak Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibi, kendi patentli ürünü olan Tekstil Hava Kanalı’nı yeniden geliştirdi. Öncelikle titiz bir çalışma ile, farklı klima seçenekleri için ortak kullanılabilecek optimum iç hacim belirlendi. Klima ve hava kanalı arasındaki mekanik bağlantıda uygun geometri/yüzey tayini ile kanal girişinde hava karışımı ve kayıpların minimize edilmesi simülasyonlarla sağlandı. Bu doğrultuda İstanbul Teknik Üniversitesi ve Stuttgart Üniversitesi ile hava akış analizleri için ortak çalışmalar yürütüldü. Tekstil Hava Kanalı, ısıtma ve soğutma fonksiyonlarında araç içinde homojen hava dağılımını sağlamanın yanında, elektrikli aracın sessiz yapısına da uygun olarak, yüksek devirlerde bile öngörülen dB seviyelerini yakalayabiliyor. Halefi olan eski hava kanalına oranla yaklaşık 100 kg ağırlık avantajı sağlayan Tekstil Hava Kanalı, eCitaro için yolcu sayısı ve menzil açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Otobüslerde hem hafiflik hem pratiklik hem de ağırlık merkezinin yere yakınlaştırılmasını sağlayan Tekstil Hava Kanalı ayrıca modüler yapısıyla üretim veya yedek parça stoklama konuları haricinde lojistik açısından da verimlilik sağlıyor.

Emre Kuzucu: “Hoşdere’de eCitaro için akıllı telefon uygulamasını geliştirdik”

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu; “Daimler’ın otobüs alanında, her geçen gün yeni sorumluluklar üstlenen AR-GE merkezimiz; Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı pazarlarında yollara çıkan otobüslerin AR-GE faaliyetlerini sürdürüyor. eCitaro gibi mevcut karoserinin elektrikli araca adaptasyonu, akü taşıyıcıları, elektrikli araca uygun modern görünümünü sağlayan dış kaplamaları Hoşdere’deki AR-GE merkezimizde projelendirildi. Ayrıca bunların hepsi Körüklü eCitaro için de yine Hoşdere’deki AR-GE merkezimizde geliştirildi. eCitaro’nun karoserisi, bataryalardan gelen ağırlıkları taşıyabilecek şekilde adaptasyon çalışmaları ile oluşturuldu. Dış kaplamalar dizayn bölümü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde eCitaro için yenilendi, tavanda bulunan aküler ve diğer donanımlar için gereken kaplamalar körüksüz eCitaro için önceden oluşturulmuş modüler yapı çerçevesinde Körüklü eCitaro için de uygulandı. Tavanda bulunan kaplamalar bakım ve tamirat imkânı sağlamaya, akü değiştirme ve klima bakımına yönelik gereken ulaşılabilirlik imkânlarını sağlayacak şekilde, tüm tavan versiyonlarını bir modüler yapı çerçevesinde sağlayacak şekilde dizayn edildi.” dedi.

eCitaro’nun teknolojik detaylarına da değinen Emre Kuzucu; “Hoşdere’de eCitaro için ayrıca OMNIplus ON drive akıllı telefon uygulamasını geliştirdik. eCitaro’ya özel bir gösterge paneli olan ve elektrikli araç şoförlerinin işini kolaylaştıran akıllı telefon uygulamasıyla; şoförlere akülerinin doluluk durumlarını, aracın menzilini ve elektrikli araçlarla ilgili önemli bilgileri görebilecekleri bir ortam sağlamış olduk. Şoförler bu uygulamaya kendi kullanıcı bilgileri ile giriş yapıp, sorumlu olarak atandıkları araçlardaki bilgilere ulaşabiliyorlar.” dedi.

Avrupa’da teslimatlara yenileri ekleniyor

Mercedes-Benz eCitaro’nun ilk teslimatı 18 Kasım 2019 tarihinde 56 adet olarak Almanya’nın Wiesbaden kentine yapıldı ve bu Almanya’da tek seferde verilen en yüksek adetli elektrikli otobüs siparişi olarak tarihe geçti. O tarihten bu yana; Hamburg, Berlin, Mannheim ve Heidelberg gibi kentlerin de yollarında eCitaro kullanılıyor. Mayıs 2020’den itibaren seri üretim programına alınan Körüklü eCitaro ile beraber yeni siparişler alınmaya devam ediyor.