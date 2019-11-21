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Elektrikli motorlar için servis desteği ne durumda?

Stuttgart/Almanya, 18 Kasım 2019 – E-mobilite alanındaki gelişmeler servisler için çoğunlukla beraberinde belirsizlik de getiriyor. Elektrikli bir motora ne kadar bakım yapılması gerekir?  Ne tip bir tamir hacmi beklenebilir? Yaygın olarak kullanılan modeller hangileri ve gerilim seviyeleri ne? Servisler güvenli, verimli ve hızlı tamir ve bakım hizmetini garanti etmek için ihtiyacı olan bilgilere nasıl ulaşacaklar? MAHLE Aftermarket, OEM uzmanlığından gelen 360° çözüm sağlayıcısı olarak tam da bu noktada devreye giriyor.

Elektrikli motorlar için servis desteği ne durumda?

Stuttgart/Almanya, 18 Kasım 2019 – E-mobilite alanındaki gelişmeler servisler için çoğunlukla beraberinde belirsizlik de getiriyor. Elektrikli bir motora ne kadar bakım yapılması gerekir?  Ne tip bir tamir hacmi beklenebilir? Yaygın olarak kullanılan modeller hangileri ve gerilim seviyeleri ne? Servisler güvenli, verimli ve hızlı tamir ve bakım hizmetini garanti etmek için ihtiyacı olan bilgilere nasıl ulaşacaklar? MAHLE Aftermarket, OEM uzmanlığından gelen 360° çözüm sağlayıcısı olarak tam da bu noktada devreye giriyor.

21 Kasım 2019 Perşembe 12:11
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Elektrikli motorlar için servis desteği ne durumda?

Aftermarketi gelecekte neler bekliyor – elektrikli motor bağımsız servisler için ne anlam ifade ediyor?

  • Karmaşık termal yönetim ile servisler için yeni iş alanları açılıyor
  • MAHLE, OEM uzmanlığı sayesinde hızlı ve güvenilir sistem çözümleri sunuyor 

MAHLE, hali hazırda elektrikli araç üreticilerine yüksek performanslı ileri tahrik çözümleri sunuyor. MAHLE çekiş motorları, bütün uygulamalar için uygun: yarım ve tam hibrit araçlar ile tamamen aküyle çalışan veya yakıt hücreli araçlar ve hatta iki tekerli araçlar gibi menzil uzatıcılı araçlar için de. MAHLE bir süredir, güç elektronikleri ve tahrikler alanındaki faaliyetlerini sürekli olarak genişleterek mobilite dönüşümüne hazırlanıyor ve geleceğin aftermarket ürün yelpazesi için zemin hazırlıyor.

MAHLE Aftermarket Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Başkan Yardımcısı Olaf Henning, şöyle ifade ediyor: “Servislerin talepleri değişiyor ve giderek farklılaşıyor. Servisleri yüksek bulunabilirlik oranına sahip ve en yüksek kalitede ürünler ve serviste ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri ve bilgileri sunarak destekliyoruz.”  

MAHLE Traktionsmotor

Akü ve elektrikli araç tahriki için termal yönetim, gelecekte servislerin gündelik işlerinde daha da önemli bir pay alacak. Elektrikli bir motorun termal döngüsü, yanmalı bir motorun termal döngüsünden temel itibariyle farklı. Klima kompresörü, akü ve motor soğutmadan sorumlu olduğu için güç aktarım sisteminin bir parçası haline geliyor. Verimliliğin önemi, kış aylarında yapılan sürüşlerde daha da belirgin bir hal alıyor. Yanmalı motorlar kabini ısıtmak için bol miktarda atık ısı üretirken, elektrikli motorun ürettiği enerji kabin havasını ısıtmaya ancak yetiyor.  Elektrikli araçlar atık ısı üretiyorlar—örneğin, akü şarjı esnasında— fakat yanmalı motorlar ile kıyaslandığında çok daha az. Bu ısının hem parçaları korumak için yayılması hem de iklimlendirme için verimli şekilde kullanılması, termal yönetim için önemli bir konu. Sonuç itibariyle, tüm ölçümlerin tek bir hedefi var: mevcut enerjiyi seyir aralığını artırabilmek için daha verimli kullanmak. Bu karmaşıklıktaki termal yönetim sistemleri, servislerin yeni karşılaştıkları bir durum. Bu nedenle, MAHLE tamir ve bakım bilgilerinin (RMI), yedek parçaların, tanılama cihazlarının ve servis cihazlarının servislere doğru zamanda sunulabilmesi için çalışmaya devam ediyor. MAHLE, bu sayede servislere bu yeni iş alanında özel destek sağlıyor.

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