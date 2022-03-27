Elektrikli Büyümesini Sürdüren Karsan’ın İhracatta Yeni Adresi İtalya

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, yüksek teknolojili mobilite çözümlerini ihracat pazarlarına sunmaya devam ediyor. Yurt dışı atağını 2022’de de sürdüren yerli üretici, e-ATAK modeli ile İtalya pazarına giriş yapıyor. 2022 yılına vites yükselterek ihracatta iki kat büyüme planı ile giriş yapan Karsan, İtalya’da ilk kez Cagliari Belediyesi’ne 4 adet e-ATAK teslimatını gerçekleştirecek olmasının yanı sıra, Roma merkezli kamu alım hizmeti veren Consip firması ile de 80 adetlik e-ATAK için çok önemli bir çerçeve anlaşmaya imza attı ve şimdiden bu anlaşma kapsamında 7 farklı operatörden toplam 38 adet e-ATAK siparişi aldı. Böylece Karsan aldığı toplam 42 adetlik elektrikli ATAK siparişi ile İtalya’da hızla büyümesini sürdürüyor.

“İhalelerde ilklere imza attık”

2021 yılında elektrikli araç ihalelerinde ilklere imza atmayı başaran Karsan’ın Almanya, Portekiz, Fransa, Lüksemburg, Bulgaristan ve Hırvatistan gibi büyüyen pazarlarda önemli teslimatlara imza attığını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “2021 yılında İtalya’da da 80 adet e-ATAK için Consip ile çerçeve bir anlaşma yaptık ve ilk 38 adetlik siparişleri de şimdiden aldık. Ayrıca İtalya’da ilk kez Cagliari Belediyesi’nin 4 adetlik elektrikli araç ihalesini e-ATAK ile kazandık ve bu yıl teslimatını yapacağız. İtalya bizim için elektrikli araçlarımızla büyümeyi hedeflediğimiz en önemli odak pazarlarımızdan biri. Şu ana kadar aldıgımız toplam 42 adetlik elektrikli e-ATAK siparişi de bu pazarda büyümenin ilk adımları. 2022 yılı bizim için, elektrikli modellerimizle yeni ihracat pazarlarına gireceğimiz ve iki kat büyüme yakalayacağımız bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da sürdürülebilir bir büyüme hedefi!

Yurt dışı çalışmaları hakkında bilgiler veren Karsan CEO’su Okan Baş, “2020 yılında 1.6 milyar TL’lik ciro elde ettik. 2021’de ise 2 milyar TL’nin üzerine çıktık. Bu rakamın yüzde 70’ini de ihracat çalışmalarımız oluşturuyor” diye konuştu. Bu yıla ilişkin hedeflerine değinen Okan Baş, “Elektrikli araçlarda en az iki kat büyümek istiyoruz. Pazarın tümüne hitap ediyoruz ve pazarın ilk beş oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonu ile hareket ettiğini anımsatan Baş, bu kapsamda Avrupa ve Kuzey Amerika’da sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini vurguladı.

“2021’de ihracatımızı iki kat artırdık”

“Adetsel olarak baktığımızda 2021’de ihracatımızı bir önceki yıla göre iki kat artırdık” açıklamasını yapan Baş, “Geçen sene 330 Karsan ürününü Avrupa’ya sattık. Bu, bir önceki sene 147 idi. Bunun içinde konvansiyonel araçların yanında elektrikliler de var. 2021’de 133 adet elektrikli aracımız Avrupa’daki parka dahil oldu. Böylece 2019’dan bu yana 306 adet Karsan elektrikli aracımız Fransa, Romanya, Portekiz, Almanya başta olmak üzere 16 farklı ülkede dünyanın dört bir yanında dolaşıyor” dedi.

“306 adet araç, bizim için 3 milyon kilometre tecrübe demek”

“Bizim için 306 tane araç, 3 milyon kilometre tecrübe demek” ifadelerini kullanan Baş, “Türkiye’den Avrupa’ya son üç yılda elektrikli olarak 345’e adede yakın minibüs ve otobüs satışı yapıldı. Bunun 306 tanesini biz gerçekleştirdik. Son 3 yılda ulaştığımız söz konusu rakam da Türkiye’nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde neredeyse 90’ına tekabül ediyor. Bu, çok ciddi bir başarı. Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından biri olarak; ihracatta elde ettiğimiz başarıların haklı gururunu yaşıyoruz. Biz elektrikli araç geliştirme konusunda da Türkiye’nin öncü markasıyız. Elde ettiğimiz bu başarıları daha da ileriye taşımak adına bu yıl ihracatta iki katı büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.