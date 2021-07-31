Elektrikli Araçların Gücü BorgWarner’dan!

Verimli araç teknolojisi çözümlerinde dünya lideri BorgWarner, küresel araç üreticilerinin daha temiz ve verimli araçlar üretmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Hyundai Motor Group ile yeni iş ortaklığını açıklayan Borgwarner, bu kapsamda şirketin 2023 yılının ortalarında üretmeyi planladığı A segmentindeki elektrikli aracına, entegre sürüş modülü (iDM) ile güç verecek. Elektromotor, şanzıman ve entegre güç elektroniğini bünyesinde barındıran ileri modüler teknolojiye sahip iDM146, aynı zamanda 2020 yılı itibarıyla BorgWarner çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Delphi Technologies’in uzmanlığından yararlanılarak üretilen ilk entegre modül olmasıyla da önem taşıyor.

Küresel satış sonrası pazarına yenilikçi ürünler sunan BorgWarner, çevreye duyarlı ve verimli araç teknolojisi çözümlerinde dünya liderliğini konumunu sürdürüyor. Uzun yıllar birlikte çalışmalar gerçekleştirdiği Hyundai Motor Group ile yeni bir iş birliğine adım atan BorgWarner, bu kapsamda şirketin 2023 yılının ortalarında üretmeyi planladığı A segmentindeki elektrikli aracı için güç sağlayacak olan entegre sürüş modülünü (iDM) üretmeye hazırlanıyor. BorgWarner çatısı altında 2020 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Delphi Technologies’in uzmanlığından yararlanılarak üretilen ilk entegre modül olan iDM146, küresel otomobil üreticilerinin daha temiz ve daha verimli araçlar ortaya koymalarına olanak tanıyor.

Sessiz ve sorunsuz şanzıman teknolojisi sunuyor!

2023 yılından itibaren tüm A segmenti elektrikli araçlara güç sağlayabilecek olan BorgWarner’in entegre sürüş modülü iDM146; elektromotor, şanzıman ve entegre güç elektroniğini bünyesinde barındıran en ileri teknoloji modüler ürün olarak öne çıkıyor. Yüksek performanslı bir sistem olarak tasarlanıp geliştirilen ve üretilen modül, 400 V beslemeyle çalışarak 135 kW gücü kullanıma sunuyor. Sessiz ve sorunsuz çalışan gelişmiş şanzıman teknolojisine sahip olan iDM146, benzersiz performans sunan “Yüksek Gerilim Örgü Sarım” teknolojisini kullanıyor. 400 V silikon invertör ve kompakt 146 mm dış çapa sahip motorun entegre edilmesi ise, güç-aktarma sisteminin ağırlığı ve kapladığı alanı azaltıyor. Ayrıca iDM146; ölçeklenebilir ve modüler olan invertör tasarımıyla da, müşteri gereksinimlerine göre kolaylıkla kişiselleştirilebiliyor.

Konuyu değerlendirerek Hyundai ile uzun yıllara dayanan iş birliklerini elektrikli araçlara da taşıdıklarını belirten BorgWarner PowerDrive Sistemleri Başkan ve Genel Müdürü Dr. Stefan Demmer; “Hyundai Motor Group ile yaklaşık 20 yıldır son derece keyifli bir ortaklık sürdürüyoruz ve bir sonraki adım için çok heyecanlıyız. Grup ile ilk elektrikli projemizde birlikte çalışacağız. Yeni ürünümüzün, satın alma sonrası BorgWarner ve eski Delphi Technologies portföylerini birleştiren ve iki kuruluşun işbirliğinden faydalanan ilk iDM ürünü olması konusunda özellikle heyecanlıyım” şeklinde konuştu.