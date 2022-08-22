Elektrikli araç üreten gençlere destek oluyor

Yarım asra dayanan tecrübesiyle cama hayat veren Yorglass, tüm faaliyetlerinde rehber kabul ettiği sürdürülebilirliği her alanda yaşatmaya ve desteklemeye devam ediyor. Son olarak alternatif enerjiyle çalışan araç projelerine yenilikçi tasarım ve özgün üretimleriyle ilham olmayı amaçlayan Ayvaz’ın sponsorluğunu üstlenen şirket, sürdürülebilirlik çalışmalarına yönelik farkındalığın artmasını hedefliyor. Ayvaz’ın Yorglass’ın ana sponsoru olduğu tek üniversite takımı olduğunu vurgulayan Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Merve Yorgancılar Işıtmak, bu iş birliği kapsamında genç yeteneklerin başlattıkları projenin başta Teknofest olmak üzere ulusal ve uluslararası arenada başarıya ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Hayallerinin peşinden giden gençlere maddi destek ve mentorluk sunuyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile olan iş birlikleri kapsamında Ayvaz ekibinin ana sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Merve Yorgancılar; “Yorglass ve Ayvaz olarak çok özel bir sinerji yakaladık. Geleceğe umutla bakan ve bunun için somut adımlar atan bu tutkulu gençlere maddi destek ve mentorluk desteği sağlayarak çalışmalarını en verimli şekilde sürdürmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ana sponsor olduğumuz için sezonluk gelen ihtiyaçlara göre ekiple bir araya gelerek gerekli destek noktalarını belirliyoruz. Promosyon malzemelerinden araçla ilgili tedarik edilmesi gereken parçalara kadar çok geniş bir alanda birlikte yol alıyoruz. Hayallerinin peşinden giden gençlerimizin iletişim faaliyetlerinde de yer alarak toplumsal farkındalık düzeyinin artmasına katkı sunmayı istiyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin uzun vadede başarılı olması için hem sektörümüzün hem de kamuoyunun bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayvaz gibi disiplinli ve dinamik gençlerden oluşan bu güçlü takımın imza atacağı teknolojiler ve kazanacağı başarılarla bu hedefimize ulaşacağımıza olan inancımız tam” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilirliğe odaklanan projeleri desteklemeye devam edeceğiz”

Dijital dönüşüm çerçevesinde çalışmalarına hızla devam ederken geleceğin asıl sahibi gençlere de destek olmak istedikleri için böyle bir iş birliğine imza attıklarını belirten Merve Yorgancılar; “Son zamanlarda çok sık üniversite-sanayi ortaklığı yapılıyor ancak biz yüzde 100 Türk üreticisi olarak üretim tarafında olan bu gençlerin desteklenmesi, sanayinin ve üretimin teşvik edilmesi, çok güzel işlere imza atan gençlerimizin bilinirliğinin artırılmasını amaçladık. Sektörümüzdeki tek BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geleceğimize yönelik sürdürülebilir projeleri desteklemek ve bu çalışmaların bir parçası olmak gururla devam ettirdiğimiz faaliyetlerimize de değer katıyor. Böylesine kıymetli projeleri destekleyerek hem genç yeteneklerimizin başarı yolculuğunda yanlarında bulunuyor hem de sektörümüze örnek olmayı istiyoruz. Yeterli düzeyde farkındalık sağlanırsa sürdürülebilirlik kapsamında daha çok projenin hayata geçeceğine ve aynı zamanda gençlerimizin ihtiyaç duydukları maddi ve manevi desteğe ulaşabileceğine inanıyoruz. Tüm gayretimiz de daha iyi bir dünya için gençlerimizin destekçisi olmak” diyerek sözlerini tamamladı.