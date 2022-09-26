Elektrikli Araç Çekiş Aküsü Onarım Merkezi Bursa'da devreye girdi

Otomotivde global konjonktüre paralel olarak Türkiye'de de elektrikli araçlara yönelik talep artarken, Renault’nun tüm dünya üzerindeki 25'inci Çekiş Aküsü Onarım Merkezi Bursa'da hizmet vermeye başladı. Teşhis ve onarım işlemlerine başlayan merkezde, daha önce yalnızca yurt dışında yapılabilen işlemler artık doğrudan ülkemizde gerçekleştirilebilecek. Böylece maliyet ve zaman açısından ciddi bir verimlilik sağlanıp, satış sonrası hizmetlerde akü kaynaklı bekleme süreleri ortadan kaldırılmış olacak.

Bursa Çekiş Aküsü Onarım Merkezi ilk etapta markanın Zoe ve Twizy gibi tamamen elektrikli araçları yanı sıra Clio Hibrit modelinin de çekiş aküleri için hizmet verecek. Merkez, zaman içerisinde yeni lanse edilecek hibrit ve elektrikli araçların teşhis ve onarımlarını da yapabilecek şekilde tasarlandı. Önümüzdeki dönemde Ankara, İstanbul ve İzmir’de de birer Çekiş Aküsü Onarım Merkezi hayata geçirilmesi hedefleniyor.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Türkiye'de elekrikli araçlara olan ilgi ve alternatif mobilite tercihleri global gelişmelere bağlı olarak artış trendinde. Etkin bir teşvik sistemi ve erişilebilir fiyatlarla, elektrikli araç sahipliğinin yakın dönemde katlanarak artacağını öngörüyoruz. MAİS A.Ş. olarak, Renault Grubu'nun elektrikli otomobil teknolojisi konusundaki öncü rolünü uzun yıllardır Zoe ve Twizy modellerimizle Türkiye'ye yansıtıyoruz. Ülkemizde elektrikli otomobil pazarının lideri Zoe, bu alanda referans bir model. Ülkemizde elektrikli araçlar konusundaki farkındalığı ve deneyimi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa'da altyapı odaklı hayata geçirdiğimiz Çekiş Aküsü Onarım Merkezi sayesinde elektrikli otomobil sahiplerine zaman ve maliyet avantajı sunarak satış sonrası destek deneyimini en üst noktaya taşıyacağız. Önümüzdeki dönemde bu alandaki mevcut ürün gamımıza ek olarak tüketicilerin bir otomobilden beklediği her şeyi sunan elektrikli Renault Megane E-TECH %100 Elektrikli ve Dacia Spring modellerimizi de ülkemize getirerek dönüşen tüketici tercihlerine cevap veren öncü konumumuzu sürdüreceğiz" dedi.