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Elektrikli Araç Bakım Onarımlarında Teknisyen, Araç, Sürücü ve Yolcu Güvenliği Şart!

Euromaster hibrit ve elektrikli araç servis hizmetlerinde profesyonelleşiyor... Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 54 ilinde yer alan 156’ya varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, ülkemizde pazarı hızla büyüyen hibrit ve elektrikli araçlara yönelik sunduğu güvenli servis hizmetleriyle dikkatleri çekiyor. Bu alandaki araçların profesyonel düzeyde bakım-onarım hizmeti almasını hedefleyen Euromaster, bayilerine yönelik bir eğitim programı da başlattı.

Otovitrin 30.10.2021, 11:45
Elektrikli Araç Bakım Onarımlarında Teknisyen, Araç, Sürücü ve Yolcu Güvenliği Şart!

Euromaster bu kapsamda hibrit ve elektrikli araçların teknolojisi, güvenlik konuları, kritik parçaları ve bakımlarının yapılmasındaki teknik unsurları kapsayan detaylı eğitimler veriyor. 2021 yılının Eylül ayında, TS 12047 sertifikasına sahip İstanbul’daki bayilerine eğitimler veren ve bu konuda E-Autotrek şirketi ile birlikte hareket eden Euromaster, yıl sonuna kadar Ankara ve İzmir’deki bayilerinin de eğitimlerini tamamlamayı planlıyor. Konuyu değerlendiren Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, “Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de büyüyen hibrit ve elektrikli araç pazarında, Euromaster olarak her geçen gün daha fazla bakım-onarım talebi alıyoruz. Bireysel araç sahiplerine sunduğumuz servis hizmetlerinin yanında, elektrikli ve hibrit araçlara sahip araç kiralama ve filo şirketleri ile gerçekleştirdiğimiz bakım onarım iş birlikleriyle daha da güçleniyoruz. Bu hizmetlerimizi profesyonelleştirmek adına bayilerimize yönelik bir eğitim programı da başlattık. Elektrikli araç kullanımının ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir ve Ankara’da olması sebebiyle, eğitimlerimizde bu şehirdeki servis noktalarına öncelik verdik. Fakat orta vadede tüm servis noktalarımızın, elektrikli ve hibrit araç bakımlarını profesyonelce ve maksimum güvenlikle yapabilecek kapasiteye gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Michelin Grubu çatısı altında hem lastik hem araç bakım hizmeti sunan Euromaster, pazar payını giderek artıran hibrit ve elektrikli araçlara yönelik bakım onarım hizmetlerini bayilerine verdiği eğitimlerle daha da güçlendiriyor. Euromaster bu kapsamda hibrit ve elektrikli araçların bileşenleri ve parça özelliklerinden, bakımlarının nasıl yapılması gerektiğine kadar bayilerine detaylı bir eğitim programı başlattı. 2021 yılının Eylül ayında, TS 12047 sertifikasına sahip İstanbul’daki bayilerine eğitimler veren ve eğitim konusunda E-Autotrek şirketi ile birlikte hareket eden Euromaster, yıl sonuna kadar Ankara ve İzmir’deki bayilerinin de eğitimlerini tamamlamayı planlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, “Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de büyüyen hibrit ve elektrikli araç pazarında, Euromaster olarak her geçen gün daha fazla bakım-onarım talebi alıyoruz. Bireysel araç sahiplerine sunduğumuz servis hizmetlerinin yanında, elektrikli ve hibrit araçlara sahip araç kiralama ve filo şirketleri ile gerçekleştirdiğimiz bakım onarım iş birlikleriyle daha da güçleniyoruz. Bu hizmetlerimizi profesyonelleştirmek adına bayilerimize yönelik bir eğitim programı da başlattık. Elektrikli araç kullanımının ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir ve Ankara’da olması sebebiyle, eğitimlerimizde bu şehirdeki servis noktalarına öncelik verdik. Fakat orta vadede tüm servis noktalarımızın, elektrikli ve hibrit araç bakımlarını profesyonelce ve maksimum güvenlikle yapabilecek kapasiteye gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Euromaster’dan elektrikli ve hibrit araçlara güvenli servis hizmeti

Elektrikli ve hibrit araçlar, bileşenleri ve çalışma prensipleri itibarıyla içten yanmalı motorlara sahip araçlara göre farklılıklar barındırıyor. Bu farklılıkların başında hibrit ve elektrikli araçlarda bulunan yüksek voltaj geliyor. Bu farklılık, araçların bakım onarım aşamalarını etkiliyor ve bakımların özel kılavuzlara ve kontrol listelerine göre yapılması gerekiyor. Bakım - onarım süreçlerinin düzgünce yapılması için gereken donanım ve bilgi olmadığı takdirde, hem teknisyenin hem de aracın güvenliği tehlike altına girmiş oluyor. Bu tehlike, bakım ve işlemler sonrası araç trafikteyken de devam edebiliyor ve sürüş güvenliği risk altına giriyor. Euromaster’ın Türkiye hizmet noktaları arasında yer alan TS 12047 sertifikasına sahip bayileri, hibrit ve elektrikli otomobiller konusunda müşterilere kapsamlı bakım onarım desteği sağlıyor. Üstelik Euromaster’in ücretsiz check up hizmeti, elektrikli araçlar için de sunuluyor. Euromaster’in check up hizmeti kapsamında lastik, far, amortisör, fren sistemi, fren hidroliği, akü, sıvılar (antifriz, cam suyu, akü suyu), klima, ön düzen ve sileceklerin ücretsiz kontrolü gerçekleşiyor.

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