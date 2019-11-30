Efsane SUV Suzuki Vitara yenilendi!

Suzuki’nin geçtiğimiz yıl 30. yılını kutlayan efsane SUV modeli Vitara, yenilenen versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Vitara; güncellenen tasarımı, 140 HP’lik Boosterjet turbo motoru, 6 ileri tam otomatik şanzımanı, ALLGRIP 4WD dört tekerlekten çekiş sistemi, ileri güvenlik teknolojileri ve zengin kişiselleştirme seçenekleriyle sürücü beklentilerini eksiksiz karşılıyor.

Yeni tasarımıyla daha çekici bir görünüme kavuşan Vitara’da, yenilenen krom görünümlü ön ızgara ve ön tampon, LED farlar ve parlak alaşımlı 17 inç jantlar dikkat çekiyor. İç mekanda ise; sürüş dinamiklerine daha kolay hakim olunmasını sağlayan yeni 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, yeni saat tasarımı, kabin içerisindeki kaliteyi daha da artıran yumuşak dolgu malzemesi ve metalik yüzeyler ile süet koltuk döşemeleri göze çarpıyor. Artırılmış güvenlik donanımları sunan yeni Vitara’da; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) ve Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR) sürüş güvenliğini maksimize ediyor. Tamamı 6 ileri tam otomatik şanzımanlı olarak GL+ ve GLX Premium donanım seçenekleriyle, 4x2 ve 4x4 çekiş konfigürasyonlarında tercih edilebiliyor. Yeni Vitara’nın direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli 140 HP’lik motoru Boosterjet ise, performans ve çevre hassasiyetini zirveye taşıyor. Maksimum kişiselleştirmeye imkan veren araziye ve şehre uyumlu aksesuar paketi gibi ekstra görsel donanımların sunulduğu yeni Suzuki Vitara, benzersiz standart donanım özellikleriyle ve hurda desteğiyle 156 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Çok daha çekici ve sağlam tasarım

Tasarım cazibesi daha da artan yeni Vitara’da; yeni dizayn krom görünümlü ön ızgara ve parlak alaşım yeni 17 inç jantlar daha modern bir görünüm ortaya koyuyor. LED teknolojisine sahip arka stop lambalarında uygulanan üç şeritli görsel, Suzuki’nin yenilikçi vizyonunu desteklerken yeniden şekillendirilen arka tampon da kaliteyi yükselten unsurlar arasında yer alıyor. Daha önceden Vitara-S versiyonlarında sunulmayan panoramik sunroof ise artık tüm GLX Premium versiyonlarında sunuluyor. Yenilik operasyonuyla birlikte gövde renkleri de yenilenirken, ürün gamında çift renk seçenekli güneş sarısı ve buz mavisi olmak üzere tamamen iki yeni renk daha yer alıyor. Ayrıca arazi ve şehir şartlarına uyumlu geniş aksesuar paketleriyle yeni Suzuki Vitara sahiplerinin araçlarını daha da kişiselleştirebilmelerine imkan tanınıyor.

İç mekanda sürekli güncellenen kalite

Suzuki Vitara’nın dış tasarımıyla birlikte iç mekânı da gerek kalite, gerekse de tasarım anlamında göz dolduruyor. Yeni Vitara’nın iç konforunu daha da gösterişli hale getiren yeni 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı; ALLGRIP dört tekerlekten çekiş sistemi modlarını, eğim iniş kontrolü animasyonlarını ve trafik işareti tanımlama sistemine ait görseller gibi işlevleri görmeyi kolaylaştırıyor. 10,1 inçlik multimedya ekran ise eğlenceli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Hız sabitleme sisteminin entegre edildiği direksiyon simidi konfor artıran diğer bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Adaptif Hız Sabitleme sistemi (ACC), Geri Görüş Kamerası, Ön ve Arka Park Sensörleri ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı, 7 adet hava yastığı ve Elektronik Dengeleme Programı ESP ise yeni Vitara’da sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan unsurlar arasında yer alıyor. Yeni saat tasarımı, gösterge panelinin üzerindeki yumuşak dolgu malzemesi, konsoldaki daha parlak metal detaylar, geometrik çizgili süet koltuk döşemeleri kalite algısını artırarak daha modern ve sportif bir görünümü beraberinde getiriyor. Ayrıca geniş bagaj açıklığı, yolcu koltukları katlandığında 710 litreye ulaşan yükleme hacmi, otomatik klima, panoramik sunroof ve ön orta kol dayaması konfor artıcı diğer özellikler arasında yer alıyor.

Yeni Boosterjet motorla her koşulda tam performans!

Yeni Vitara, tasarımsal değişikliklerle birlikte gücünü de yeni direkt enjeksiyonlu, turbo beslemeli ve düşük emisyon salınım değeri sunan Boosterjet motorundan alıyor. Tüm yeni Vitara versiyonlarında yer alan 140 HP’lik Boosterjet, bünyesindeki ara soğutuculu turbo şarj sayesinde basınçlı havayı silindirlere göndererek düşük devir aralıklarında, hatta 2500 d/d’da dahi torkun maksimum seviyeye çıkmasına olanak tanıyor. Yeni Suzuki Vitara’da sunulan bu motorla kombine edilen dişli oranı genişletilmiş 6 ileri tam otomatik şanzıman ise, kalkış sonrasında mükemmel hızlanma sunarken, yüksek hızlarda dahi yakıt tasarrufuna katkı sağlıyor. Suzuki Vitara’nın direksiyon simidinin arkasına monte edilen vites değiştirme kulakçıkları ise, otomatik şanzıman konforunu bir üst seviyeye taşıyarak düz şanzımanda olduğu gibi keyifli ve sportif bir hale getiriyor.

Yeni Suzuki Vitara güvenlikte çıtayı yükseltiyor

Yeni Suzuki Vitara; sürüş güvenliğini desteklemek, kazaları önlemek ve günlük kullanımda sürücünün hayatını kolaylaştırmak üzere daha fazla sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Radar Fren Desteği (RBS), yenilenen Vitara’da yerini monoküler kamera ve lazer radar (MFL) ile çalışan Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi’ne (DSBS) bırakıyor. Sistem, aracın sürüş yönündeki araçları veya yayaları algılıyor, sürücüyü uyararak olası bir çarpışmayı önlemeye ya da çarpışma durumunda şiddetini azaltmaya çalışıyor. Suzuki’de ilk kez sunulan Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), aracın her iki yanındaki kör noktasında olan veya yaklaşan araçları tespit ederek, şerit değiştirme girişiminde LED uyarı lambası ve sesle sürücüyü uyarıyor. Arka kısımdaki iki yan radar sensörünü kullanan Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); geri viteste 8 km/s hıza kadar olan sürüşlerde veya park yerlerinden geri çıkışlarda yaklaşan bir araç karşısında, sürücüyü gösterge paneli üzerinden görsel ve sesli olarak uyarıyor. ‘Hız sınırı’ veya ‘girilmez’ gibi trafik işaretlerini algılayan Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), ilgili trafik işaretini bilgi ekranında göstererek sürücünün dikkatini trafik işaretine çekiyor. Birden fazla işaret algılayan sistem, bir kerede en fazla üç işaret görüntüleyebiliyor. Yine Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi de trafik güvenliğini maksimize ediyor. Milimetre-dalga radarıyla öndeki araçla mesafeyi koruyarak takip eden Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) de, sürücü tarafından ayarlanan hızı maksimum hız sınırı olarak kabul ediyor ve sürücüye takip mesafesi desteği sağlıyor.