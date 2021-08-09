Düşük faizli kredi kampanyasıyla Kia Stonic cezbediyor

Kia’nın SUV ailesinin en meşhur üyelerinden olan Kia Stonic, orta seviye olan kardeşi Sportage’e bir alternatif olarak giriş seviyesinde iyi bir oyuncu oluyor. Fiyat/performans konusunda pek çok rakibi olsa da Kia Stonic 2021 rekabetçi fiyat listesi ile Dacia ve Fiat’a kafa tutuyor. Bu giriş seviyesi aracın özelliklerini ve fiyatlarını derledik.

Kia Stonic özellikleri: Neler sunuyor?

şiftdelete.com'da yer alan habere göre 4.140mm uzunluğa ve 1.760mm genişliğe sahip olan araç; 15 inç jantla 1500mm, 17 inç jantla 1520mm yükseliğe sahip oluyor. 1.4 DPI 4 silindir benzinli motor 1368 silindir hacmine sahip ve 100 hp güç ile 133nm tork üretiyor. Aracın ön süspansiyon sisteminde Mac Pherson yer alıyor. Stonic’in 6 satın alma seçeneğinden 5’inde bulunan 1.4L motor, 100km/s hıza 13.7 saniyede çıkabiliyor. Aracın çıkabildiği maksimum hız ise 176 km/s olarak kaydedilmiş.

Kia Stonic fiyat listesi 2021

Referans aldığımız motor şehir içi 100 kilometre sürüşte 8.8 litre yakıt tüketiyor. Şehir dışında bu değer 5.8 litreye düşerken, ortalamada 6.9 litre yakıt tüketimi kaydedilmiş oluyor. Motorun CO2 emisyonu ise 157 g/km.

Kia Stonic fiyat listesi

Aracın sınıfı giriş seviyesi olsa da fiyatların ne derece giriş seviyesi olduğu yorumu size kalmış. Sıfır araç piyasasındaki diğer SUV’lara baktığımız zaman Kia Stonic, rekabetçi bir fiyat listesine sahip. Dacia’nın SUV otomobillerinden bir tık pahalı olan Kia Stonic aşağıdaki fiyat listesi ile dikkat çekmekte.

Kia Stonic için düşük faizli kredi

Kia, giriş seviyesi SUV’unu piyasaya sürerken düşük faizli kredi seçeneği de sunmuş. Yaz kampanyası kapsamında 50.000 TL tutarındaki kredi, 12 ay vadede yüzde 0.99 faiz ile mevcut. 31 Ağustos 2021’e kadar geçerli olan kampanya ile ilgili tüm detaylara www.kia.com/tr sayfasından ulaşabilirsiniz.