Dünyanın ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu Mercedes-Benz eActros, "Sürüş Deneyimi” etkinliğinde sahne aldı

Daimler Truck, Haziran 2021’de dünya lansmanını gerçekleştirdiği ve Wörth Fabrikası’nda seri üretimine başladığı dünyanın ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu eActros’u, “Sürüş Deneyimi” adını verdiği etkinlikte uluslararası gazetecilere tanıttı. eActros’un yanı sıra markanın amiral gemisi Actros L'yi de yakından tanıma ve kullanma fırsatı sunan şirket, Avrupa'nın her köşesinden yaklaşık 1000 katılımcı için birkaç hafta süren bir müşteri etkinliği de düzenleyecek. Söz konusu etkinlikte ise müşterilere altyapı, hizmetler ve elektrikle çalışan kamyonlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek. Ayrıca müşteriler, eActros 300'ü zorlu rotalarda ve gerçekçi yüklerle kullanma fırsatına da sahip olacaklar.

Mercedes-Benz yıldızı taşıyan ilk seri üretim elektrikli kamyon eActros, 400 km’ye kadar menzile sahip

Modeline bağlı olarak üçlü veya dörtlü batarya paketleri bulunan ve menzili 400 km’ye kadar çıkabilen eActros’lar, 160 kW’a kadar şarj edilebiliyor. Üçlü bataryalar, 400A’lık bir şarj akımına sahip standart bir DC hızlı şarj istasyonunda bir saatten biraz uzun sürede yüzde 20’den yüzde 80 oranına kadar şarj edilebiliyor.

Daimler Truck, günlük dağıtım operasyonları için oldukça ideal olan eActros’ları, nakliye firmalarına e-mobiliteye geçişlerinin her aşamasında destek sağlayabilmek için danışmanlık ve servis hizmetleri dahil olacak şekilde kapsayıcı bir sistemle oluşturdu. Böylece marka, mümkün olan en iyi araç kullanma deneyimini sunmanın yanı sıra maliyet optimizasyonunda ve şarj altyapısının oluşturulmasında da destek sağlayacak.

Seri üretim eActros ilk etapta Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, İspanya, Fransa, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Norveç ve İsveç’te piyasaya sürülürken diğer pazarlar için de çalışmalar devam ediyor.

eActros Longhoul 2024’te seri üretime hazırlanıyor

Elektrikli araçlar konusunda uzun yıllardır önemli AR-GE çalışmalarına imza atan şirket, tek şarj ile yaklaşık 500 kilometre yol kat edebilen eActros LongHaul'u da 2024 yılında seri üretime hazır hale getirmeyi planlıyor. 40 tonluk kamyonun ilk prototiplerinin çeşitli testlerini gerçekleştirmeye başlayan şirket, bu yıl içinde aracın sürüş denemelerini halka açık yollarda başlatmayı amaçlıyor. eActros LongHaul, "megawatt şarj" olarak adlandırılan yüksek performanslı şarjı da mümkün kılıyor.

eActros 300 ve eActros 400 olmak üzere eActros'un farklı modelleri için de çalışmalar sürdürülürken, kamu hizmeti kullanımına yönelik üretilecek eEconic'in de Temmuz ayında yollara çıkması planlanıyor. eEconic, Wörth’te üretilen ikinci tamamen elektrikli seri üretim araç olacak.

Batarya elektrikli Mercedes-Benz eEconic, 30 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihleri arasında Münih’te düzenlenen dünyanın önde gelen su, kanalizasyon, atık ve hammadde yönetimi fuarı IFAT'ta ticari fuar prömiyerini yaptı. Daha düşük gürültü emisyonlarına sahip olan eEconic, bu sayede erken saatlerde gerçekleştirilen kentsel uygulamalara uygun yapısıyla öne çıkıyor.

Daimler Truck, 2050 yılına kadar CO2 nötr ulaşımı sağlamayı hedefliyor

Daimler Truck, 2039 yılına kadar Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika'da yalnızca işletimde CO2 nötr olan yeni araçlar sunmayı hedefliyor. 2022’de Mercedes-Benz eEconic’i piyasaya sunacak olan şirket, ilave olarak CO2 nötr araçları şimdiden planlıyor. Bu 10 yılın ikinci yarısında şirket, araç yelpazesini hidrojen bazlı yakıt hücreleriyle çalışan seri üretim araçlarla daha da desteklemeyi planlıyor. Daimler Truck, 2050 yılına kadar CO2'siz ulaşımı yollara çıkarmak nihai hedefi ile çalışmalarına devam ediyor.