‘Dünyanın En Güzel Üstü Açılan Otomobili’ Lexus LC 500 Convertible Türkiye’de

Lexus’un yeni modelinin lansmanında değerlendirmeler yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, 5 yıl önce premium segmentin önemli oyuncusu Lexus markasını “Lüksün Yeni Tanımı” mottosuyla Türkiye’ye kazandırdıklarını belirterek “İlk 5 yıllık süreçte rekabete hayli açık bir segmette bilinirlik açısından önemli bir yol kat ettik. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla, yatırımlarımıza devam ettik. Şimdi Lexus tasarımının, işçiliğinin ve mühendisliğinin zirvesi olan LC 500 Convertible modeli ile birlikte ikinci 5 yıllık sürece başlıyoruz. LC 500 Convertible modelimizin marka imajımıza güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum. Şu anda sadece 1 tane olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını tahmin ediyoruz. Hem mevsimsel olarak zamanı hem de otomobili görenler, bu tasarıma baktıklarında ve aracın sesini duyduklarında bu özel otomobili satın almak isteyeceklerdir.” dedi.

Lexus Sahipleri İçin Geri Alım Garantisi

Lüks segmentte müşteri beklentilerinin fazla olduğunu ve farklılık gösterdiğini de dile getiren Bozkurt, “Amacımız satış adetlerini hep bir önceki yılın üzerine çıkarmak ve pazar payımızı artırmak. Bu hedeflerimizi de segmente örnek olan hizmetlerle destekliyoruz. Bunların en başında Lexus sahipleri için sunulan ‘Geri Alım Garantisi’ geliyor. Lexus’un tüm dünyada elde ettiği yüksek ikinci el değerine güvendiğimizin göstergesi olan Geri Alım Garantisi, marka konusunda müşterilerin aklındaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Bireysel müşteri danışman ve müşterilerimizin gittikleri şehre Lexus’larının TIR ile gönderilmesi gibi birçok yenilikçi hizmeti de pazara ilk sunan marka konumundayız. Aynı zamanda tüm ürün gamında, hibrit motor seçeneğine sahip olan tek premium marka olarak da avantajlı durumdayız.” şeklinde konuştu.

Müşterilerimizin Hayatını Kolaylaştırıyoruz

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, bu sene şirket mottosunun “Hayatı Kolaylaştırmak” üzerine olduğunun altını çizerek “Artık öyle bir çağdayız ki müşterisinin hayatını kim kolaylaştırıyorsa o kazanacaktır. Biz de Lexus müşterilerine satış aşamasından araçlarını keyifle kullandıkları yıllar boyunca tüm satış sonrası ihtiyaçlarına kadar ve hatta araçlarını satmak istediklerinde dahi her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bizim Lexus’da yarattığımız en temel fark, budur. Her zaman altını çizdiğimiz gibi ‘Lexus’un felsefesi sadece bir otomobil üretmek değil, bir sanat eseri üretmektir. Lexus; sadece lüks bir otomobil markası değil, bir yaşam biçimidir.’” dedi.

Lexus Premium Pazarın Üstünde Büyüdü

2021 yılının ilk 6 ayında premium pazarın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Bozkurt, şunları söyledi;

“Premium Pazar ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 büyürken, Lexus olarak biz %105 büyüme gösterdik. Büyüme hedefi olan bir marka olduğumuz için pandemi sürecinde de stok konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Adeta pandeminin yükselen markası olduk. Bu süreçte her zaman sahip olduğumuz bir refleksle her bir Lexus kullanıcısının tek tek hatırını sorduk, varsa ihtiyaçlarını karşılamak için adımlar attık. Bu hizmetlerimiz daha çok kişi tarafından fark edildi ve Lexus’un pandemi döneminde daha fazla öne çıkmasını sağladı. Bunun yanında referans satışlarımızın arttığını da görüyoruz. Lexus kullananların yüksek memnuniyeti kullanıcılar tarafından çevrelerine de aktarıldı ve onlar da Lexus ayrıcalığını yaşamaya başladılar.”

“Hiçbir Lexus, arıza sebebiyle servise gitme ihtiyacı duymadı”

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, Lexus marka araçların yüksek dayanıklılığını ve sağlamlığını gösteren araştırmadan söz ederek “Segmentinde en geniş servis ağına sahip marka olarak Nisan 2021’de Türkiye’deki Lexus kullanıcıları arasında yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre hiçbir Lexus kullanıcısının arıza sebebiyle Lexus servislerine gitme ihtiyacı duymadığı da ortaya çıktı. Bu kolay yaşanan bir durum değildir. Lexus’u Türkiye pazarına sunarken yolda kalırsanız ve ulaşılamayacak bir yerdeyseniz helikopter dahi yollarız demiştik. 5 senedir hiç helikopter kaldırmadık. Çünkü kimse yolda kalmadı. Bu memnuniyet ve markamıza olan güvenle ülkemizin yollarında Lexus logolu araçları giderek çok daha fazla göreceğiz. Saydığımız hizmetlerimizin hepsi, ilk yola çıktığımızdan bu yana aksamadan devam ediyor.” dedi.

“Dünyanın en güzel üstü açılan otomobili” hedefiyle tasarlandı

Lexus, LC 500 Convertible ile birlikte 2017’de tanıtılan LC Coupe’nin eşsiz tasarımını üstü açılan bir modele taşıdı. Lexus markasının zirvesinde yer alan LC 500 Convertible modeli, markanın detaylara verdiği önemle birlikte hem üstü açıkken hem de üstü kapalıyken zarif tasarımını devam ettiriyor.

Lexus’un kendine has sürüş dinamiklerini yansıtan ve markanın ilk yumuşak tavanlı modeli olan LC 500 Convertible, üstü açıkken bu deneyimin daha yoğun yaşanmasını sağlıyor. Üst düzey konforu, lüksü ve performansı kusursuz bir şekilde harmanlayan LC 500 Convertible, “dünyanın en güzel üstü açılan otomobili” hedefiyle tasarlandı.

Düşük motor kaputu çizgisi, atletik profil, akıcı tavan çizgisi ve sürücünün etrafında şekillenmiş siluetiyle farklı bir tasarım ortaya koyuyor. Bununla birlikte LC’nin ultra kompakt yapıya sahip far ünitesi, alçak kaput çizgisini ve dinamik ön bölümü daha belirgin hale getiriyor. Arka tarafta kaslı çamurluklar ise aracın güçlü duruşunun altını çizerken arka ışıklandırmada L motiflerine sahip lambalar dikkat çekiyor.

LC Coupe’nin ödüllü tasarımını Convertible modele başarılı bir şekilde aktaran Lexus, bir coupe etkileyici tavan çizgilerini gerçekleştirmek üzere yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Sonuç olarak üstü açık veya kapalıyken kesintisiz ve zarif bir siluet elde edildi.

Araçta tasarımcıların hayal ettiği silueti elde etmek adına yumuşak tavanın araçla buluştuğu noktalar mümkün olduğunca aracın arkasına alındı. Böylece tavan açıldığında da etkileyici görünmesi sağlandı.

LC Convertible’ın tavanı, hem araca akıcı bir görünüm kazandırıyor hem de sessiz ve hızlı mekanizmasıyla bagaj alanından ödün verilmeden katlanmasını sağlıyor. Araca arkadan bakıldığında da yumuşak tavan, aracın geniş arka bölümünü ve dinamik görünümünü vurgulayacak şekilde konumlandırıldı.

Lexus LC 500 Convertible 4770 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1350 mm yüksekliğe ve 2870 mm aks aralığına sahip.

Kabinde de kesintisiz zarif tasarım

Lexus; LC 500 Convertible’ın iç tasarımını, aracın dış tasarımıyla daha yakın hale getirdi. Yenilikçi renk temaları ve detaylarla birlikte, iç ve dış tasarım arasında kusursuz bir devamlılık sağlandı.

Üstü açılan aracın kabini, Lexus markasının zarif ve sofistike yanlarını taşıyor. Ön yolcu bölümü konforlu ve geniş bir alan sunuyor. Sürüş pozisyonu ise sezgisel kontrollerle birlikte sürücüye heyecanlı bir sürüş sağlayacak şekilde geliştirildi.

Araç içerisinde yer alan tüm bilgi ekranları, sürücünün görüş alanında yer alacak şekilde dikkatlice yerleştirildi. Göstergeler LFA’dan alınan ve ortası hareket eden halka kısmına ve orta konsolu yöneten yeni nesil dokunmatik uzaktan kumandalı ara yüze sahip.

İç tasarımda kullanılan malzeme, maharet gerektiren el yapımı işçilikler ve işçilik kalitesi, Lexus’un detaylara verdiği önemi gösteriyor. İçeride kullanılan ve şık tasarımın kusursuz bir parçası olan 10.3 inç dokunmatik ekrana sahip multimedya sistemi, Android Auto ve Apple CarPlay gibi akıllı telefon bağlantılarının yapılmasını sağlıyor.

Yüksek performans ve denge

LC 500 Convertible, sürücü talep ettiğinde çok yüksek performanslar verecek şekilde tasarlandı. LC 500 Coupe kadar hızlı olan araç, tavanı açık veya kapalıyken aynı maksimum hıza ulaşmak adına rüzgar tüneli ve test pistlerinde geliştirildi.

477 HP güç ve 520 Nm tork üreten atmosferik 5.0 litre V8 motora ve 10 ileri Direct Shift otomatik şanzımana sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 270 km/s hıza ulaşabiliyor (elektronik olarak sınırlandırılmış).

Yol tutuş konusunda da kapsamlı mühendislik çalışmaları yapılan LC C’de, yeni tavan aracın dinamiklerine olumlu katkılar sağladı. Hafif yapısı sayesinde Coupe versiyona göre daha alçak ağırlık merkezine sahip oldu. Tüm tavan mekanizmasının aracın aks aralığı içerisine konumlandırılması sayesinde Convertible üst düzey dinamik dengeye ve sürüş karakterine sahip oldu.

Her mevsimde üstü açılabilir

Lexus tasarımcıları ve mühendisleri, LC Convertible kullanıcılarının her mevsimde üstü açılan araçlarının keyfini çıkarmaları için çalışmalar yaptı. Lexus Açık Hava kontrol sistemi, tavan açık veya kapalı olduğunda sensörleriyle klimayı özel olarak ayarlıyor. Dışarıdaki hava sıcaklığıyla birlikte kabinde de vücudun alt ve üst kısımlarına özel olarak sıcaklığı değiştiriyor. Aracın üstü soğuk havalarda da açıldığında sürücü ve ön yolcu için vücudun alt kısmını ısıtan Lexus LC Convertible, baş ve omuz bölgesinde de sıcaklığı kontrol ederek havanın tadının çıkarılmasını sağlıyor. Kafalıklarda yer alan ayarlanabilir ısıtıcılar ise yolcuların boyuna göre otomatik olarak kendisini ayarlayabiliyor veya sürücü menülerden istediği ayarı seçebiliyor.

Detaylara her zaman önem vermesiyle bilinen Lexus markasının üstü açılan aracı için geliştirilen akıllı Klima Konsiyerj sistemi, otomatik klima, koltuk, boyun ve direksiyon ısıtıcılarıyla koordineli olarak çalışıyor. Aynı zamanda yolcu tarafında kimse oturmadığında bu bölümün kapatılarak tasarruf edilmesini sağlıyor.

Sadece 15 saniyede gökyüzüne ‘merhaba’

Lexus LC Convertible’ın tavanı sadece 15 saniyede açılıp kapanabiliyor ve bu işlem 50 km/sa hıza kadar yapılabiliyor. Sorunsuzluk ve güvenilirlik konusunda öne çıkan Lexus, bu yumuşak tavanı 18 bin kere deneyerek sağlamlık testinden geçirdi. Kapatıldığında sürücü ve yolcuları dış dünyadan izole ederek sessiz bir ortam sağlayan tavan aynı zamanda, özel tasarımıyla katlandığında da bagaj hacminden feragat edilmemesini sağlıyor.

Lexus’un insan odaklı yaklaşımı ve Omotenashi Japon misafirperverliği felsefesi, LC 500 Convertible’de de kendisini gösteriyor. Aerodinamik detaylar sayesinde aracın kabini, üstü açıkken de daha sessiz hale getiriliyor. Aynı zamanda ses yalıtımı ve gürültü absorbe teknikleriyle de Aktif Gürültü Kontrol sistemi istenmeyen sesleri önlüyor.

LC: Ödüle doymayan bir tasarım

Lexus LC Coupe tanıtıldığı ilk günden bu yana tasarımıyla adından söz ettiren bir model oldu. 2012’de tanıtılan ve çok beğenilen LC-FC konseptini neredeyse bire bir şekliyle üretim versiyonuna taşımayı başaran LC, Eyes On Design tarafından “En İyi Üretim Otomobili” ve "En İyi Kabin Tasarımı" Ödülleri’nin sahibi oldu. Bununla birlikte Her yıl düzenli olarak Wards editörleri tarafından yapılan Otomobillerin En İyi İç Mekanları değerlendirmesinde de LC “En İyi İç Mekan” Ödülü’nü aldı.

Diğer yandan Jüri üyeliğini kadın otomobil gazetecilerin üstlendiği WWCOTY Kadınlar Dünyası Yılın Otomobili Ödülleri’nde 2021’in “En İyi Lüks Otomobili” Lexus LC 500 Convertible seçildi.

"En İyi Üretim Otomobili Ödülü"nü alan LC 500, kışkırtıcı ve atletik tasarımıyla global premium markası Lexus için yeni bir çağı temsil ediyor. Eyes On Design'da "En İyi Üretim Otomobili Ödülü"nün yanı sıra "En İyi Kabin Tasarımı" ödülü de LC 500'ün oldu.

Convertible modelde de üst düzey güvenlik

Lexus LC Convertible, üstü açık veya kapalı olarak üst düzey güvenlik sunacak şekilde tasarlandı. Lexus Safety System + ile donatılan araçta Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı, Otomatik Uzun Farlar gibi özellikler yer alıyor.

Bununla birlikte Convertible modeline özel otomatik açılan takla barları ile ön sütunlarda ve ön camın üst çerçevesinde ekstra darbe emen materyaller kullanıldı. LC Convertible’ın gövdesi de daha fazla güvenlik ve daha konforlu sürüş için güçlendirildi.