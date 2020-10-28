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DÜNYANIN EN DEĞERLİ OTOMOTİV MARKASI TOYOTA 16 YILDIR ZİRVEDE

Toyota, dünyanın en saygın marka değerlendirme kuruluşlarından biri olan Interbrand tarafından gerçekleştirilen '2020 Dünyanın En değerli Markaları' araştırmasında, 51 milyar 595 milyon dolarlık marka değeriyle bir kez daha en değerli otomotiv markası olmayı başardı. 2004 yılından bu yana sektöründe 1’inci sırada yer alan Toyota, marka değeri ile tüm sektörler içinde de bir önceki yılki yerini sağlamlaştırarak 7'nciliğini devam ettirdi.

Otovitrin 28.10.2020, 10:38
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DÜNYANIN EN DEĞERLİ OTOMOTİV MARKASI TOYOTA 16 YILDIR ZİRVEDE

Tüm dünyada her türlü ihtiyaca cevap verecek farklı araçlar üreten Toyota, düşük karbonlu bir topluma katkı sağlamak amacıyla çevreci otomobiller geliştirmek için de büyük adımlar atıyor. Bugün 16.5 milyona yaklaşan satış adediyle hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası olan Toyota, hidrojen yakıt hücreli araçları da sunarak sektöründeki bu başarısını taçlandırıyor. Ayrıca, dünyanın geleceğine yön verecek olan ve toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri olan “mobilite” çözümleriyle 7’den 77’ye herkesin özgürce hareket etmelerini ve hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Toyota, bu çerçevede tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de “Start Your Impossible” hareketini başlattığını geçtiğimiz günlerde duyurdu.

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