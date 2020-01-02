Dünyanın dört bir yanından gelen Toyota Supra fanları Vegas'ta toplandı

Toyota’nın ikonik spor otomobili, tüm dünyadan otomobil meraklılarını aynı heyecan ve tutku ile bir araya getirmeyi başarıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en etkileyici organizasyonlardan biri Las Vegas’ta SIV (Supras in Vegas) tarafından gerçekleştirildi. Organizasyon 2011’de sadece 20 araç ile başlarken her geçen sene büyüyerek kısa zamanda ortalama 200 eşsiz Supra ile yapılan büyük bir eğlenceye dönüştü.

Toyota Supra modelleriyle gerçekleştirilen 3 günlük organizasyona, Amerika’nın yanı sıra Kanada, Almanya ve Japonya’dan birçok otomobil tutkunu katılıyor.

Bu yıl da yeni Supra’ların yanı sıra artık birer modern klasik haline gelen önceki jenerasyon Supra modelleri de yer aldı. Yapılan organizasyonda belirlenen rotalar tamamlandıktan sonra en iyi motor, en yüksek beygir gücü, her jenerasyonun en iyi otomobilleri, en fazla kilometre yapmış Supra gibi kategorilerde ödüller verildi.