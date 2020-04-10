Dünyada Yılın Otomobilleri Ödülleri’nde Porsche Taycan’a çifte ödül

Porsche Taycan, bu yıl düzenlenen Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri 2020'nin (WCOTY) “Dünyanın En İyi Lüks Otomobili” ve “Dünyada Yılın Performans Otomobili” kategorilerinde damalı bayrağı ilk gören otomobil oldu. Dünyada Yılın Performans Otomobili Ödülü kategorisinde Porsche 911 ve 718 Spyder/Cayman GT4 ile rekabet eden Taycan ipi önde göğüsledi. Porsche Taycan ayrıca Dünyanın En İyi Lüks Otomobili Ödülü’nü de kazandı. Jüride, 86 uluslararası otomotiv gazetecisi 50'den fazla yeni otomobili oylayarak değerlendirme yaptı.

Porsche Araştırma ve Geliştirme departmanı Yönetim Kurulu Üyesi Michael Steiner ödüllerle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Bu iki ödül, Taycan modelini geliştirirken koyduğumuz hedeflerimizi taçlandırıyor. Herhangi bir performans otomobiliyle boy ölçüşebilecek, sürücü odaklı, tamamen elektrikli bir spor otomobil yaratmak istedik. Aynı zamanda günlük kullanım özelliğine sahip, çağdaş, dijitalleşmiş konfora sahip bir tasarım üzerinde durduk. WCOTY jürisinin bu çabalarımızı ödüllendirmesinden ötürü büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

40’tan fazla uluslararası ödül

Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume ise, “Ödüller, müşterilerimizden gelen olumlu geri bildirimleri destekliyor ve gelecekteki çalışmalarımız için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor” dedi. Blume, “Kendimizi sürdürülebilir mobilitenin öncüsü olarak görüyoruz. Tamamen elektrikli ve yüzde 100 Porsche imzası taşıyan Taycan ile yollara hem duyguları harekete geçiren hem de son derece yenilikçi bir spor otomobil kazandırdık” diye konuştu. Porsche Taycan, son iki yılda ağırlıklı olarak Almanya, ABD, İngiltere ve Çin ana pazarlarında olmak üzere yaklaşık 40 uluslararası ödül kazandı.