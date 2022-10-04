Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra otobüslerin yaz dönemi testleri Türkiye’de tamamlandı

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesinde yer alan Mercedes-Benz Türk İstanbul AR-GE Merkezi’nde faaliyet gösteren Test Bölümü, Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin yol testlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında yapılan testlerde, yeni üretilen bir otobüsün seri üretimden önce gerçek yol, iklim ve kullanım koşullarındaki dayanımı tespit edilirken, aracın tüm sistem ve komponentlerinin fonksiyon ve dayanımı da kontrol ediliyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet verecek Mercedes-Benz Tourrider ve Setra S 517 HD model araçlar, en iyi performansı gösterebilmeleri için Türkiye’nin farklı coğrafya ve iklim koşullarında test ediliyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 3 ay boyunca gerçekleştirilen testlerde, Mercedes-Benz Tourrider ve Setra S 517 HD model otobüslerin 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda performansları test edildi. Bu sürede 300'ün üzerinde sürüş testine giren otobüsler toplam 164.000 kilometre yol yaptı.

Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen Mercedes-Benz Tourrider yeni motoru ile test edildi. Daimler Truck bünyesinde bir otobüs üzerinde gerçek şartlarda ilk defa test edilen motor, Mercedes-Benz yıldızına sahip bir otobüsün kalitesine uygun yüksek performans sergiledi.

Yeni Setra S 517 HD’nin yaz dönemi testleri de gerçekleştirildi

Test Bölümü ekibi, IAA Ticari Araç Fuarı’nda dünya prömiyeri gerçekleştirilen Yeni Setra S 517 HD aracının yaz dönemi testlerini de gerçekleştirdi. Otobüsler 640.000 kilometrenin üzerinde yol yaptıkları yaz testlerinde; otoban, şehir içi ve ara yollar gibi çeşitli yol tiplerinde, en sert rampalarda ve yoğun trafikte kullanıldı.

Farklı test senaryoları ile tüm sınırları zorlanan her araçtan, üzerindeki sayısız sensör aracılığı ile özel ölçüm sistemleri kullanılarak gerçek zamanlı bilgiler toplanıyor ve değerlendiriliyor. Ayrıca, önceden belirlenmiş periyotlarda tüm alt sistemlerde yapılan fiziki kontroller ve çeşitli ölçümler ile aracın olası sorunlara karşı kontrolü gerçekleştiriliyor. Böylece, daha test aşamasındayken araçla ilgili gerekli geliştirme ve iyileştirme kapsamlarının belirlenmesi ve uygulanmasına olanak sağlanıyor.