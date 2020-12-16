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Dünyada Scooter’ın Öncüsü KYMCO’dan Yeni Bir İlk!

Dünyanın İlk “Adventure Crossover” Maxi Scooter Modeli: KYMCO DTX 360! Doğan Trend Otomotiv Güvencesiyle KYMCO DTX 360, 2021’de Türkiye’de

Otovitrin 16.12.2020, 11:21
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Dünyada Scooter’ın Öncüsü KYMCO’dan Yeni Bir İlk!

Dünyanın en büyük scooter motosiklet üreticilerinden ve Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde olan KYMCO, ürün yelpazesine dahil ettiği yeni DTX 360 ile bir ilki gerçekleştiriyor. Dünyanın ilk “Adventure Crossover” maxi scooter modeli olan KYMCO DTX 360, hayatının büyük bölümünü şehir içerisinde geçiren motosiklet sürücüleri için konforu güvenle buluşturarak, bir scooter ile farklı yol koşullarında keyifli sürüşler yapabilmelerinin kapılarını aralıyor. Yüksek yapısı, geniş gidon tasarımı, rahat okunur renkli LED gösterge paneli, 29 HP gücündeki tek silindirli ekonomik ve performanslı motoruyla DTX 360; kullanıcılarına şehir trafiğinde manevra kolaylığı, otoyolda konforlu bir sürüş ve aynı zamanda keyifli arazi gezileri sunuyor. KYMCO DTX 360, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle 2021 yılında da ülkemizde satışa sunulacak.

Motosiklet dünyasının scooter sınıfındaki en büyük isimlerinden KYMCO, alışılagelmiş scooter kullanım alışkanlıklarına yeni modeli DTX 360 ile yepyeni bir boyut katıyor. Kent hayatının ve şehirler arası yolculukların motosikletleri olan maxi scooterlar, Dünyanın ilk “Adventure Crossover” maxi scooterı olan KYMCO DTX 360 ile arazilere de taşınıyor. Hayatının büyük bir bölümünü şehir içinde geçiren motosiklet sürücülerinin farklı deneyimler yaşamalarını teşvik eden yeni KYMCO DTX 360 Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle 2021 yılında sahipleriyle buluşacak.

Fonksiyonel tasarım ve ideal motor 

Yarım asırdan daha uzun bir süredir müşteri beklentilerinin ötesinde ürünler geliştirip satışa sunan KYMCO, yeni DTX 360 ile bu geleneğini devam ettiriyor. Yeni KYMCO DTX 360, ilk bakışta yüksek yapısı ve ön çamurluk tasarımındaki sportifliğiyle göze çarpıyor. Geniş gidon tasarımı engebeli arazide manevrayı kolaylaştırırken, yüksek oturma pozisyonu ise maxi scooterın görüş açısını iyileştiriyor. 194 kg ağırlığa sahip olan DTX 360’ın sürüş konforunu teleskopik ön süspansiyon ve çift amortisörlü arka süspansiyonlar tamamlıyor. Hafiflik sağlayan alüminyum alaşım jantlar ve farklı zeminlere uygun lastikler ise engebeli ve bozuk yüzeylerde daha rahat ve konforlu bir sürüşe olanak tanıyor. DTX 360’ın avantajlı

ve fonksiyonel tasarımı, ideal performans koşullarını yakalayan motoruyla da destekleniyor. 320,6 cc hacmindeki su soğutmalı, 4 zamanlı ve tek silindirli motor, DTX 360’da 29 HP güç üretiyor ve 5.750 d/d’da 30 Nm torku kullanıma sunuyor. Ön ve arka disk frenler ile donatılan motosikletin 12,5 litrelik yakıt tankı bulunuyor.

DTX 360, kolay erişilebilir anahtarsız sistemiyle birlikte birçok teknolojik özellikle de destekleniyor. Çekiş kontrol sistemi, farklı ve kimi zaman zorlu yol yüzeylerinde dengeli ve kontrollü sürüş için kullanıcısına yardımcı oluyor. Renkli LED gösterge paneli, gelişmiş okunabilirlik seviyesiyle kullanım kolaylığı sağlayarak fonksiyonelliği destekliyor. Yeni DTX 360 sahip olduğu tüm bu özelliklerle sürücüsüne; şehir trafiğinde manevra kolaylığı, otoyolda rahat bir sürüş ve arzu edildiğinde keşfedilmemiş yerleri keşfetme gibi çok yönlü kullanımlar sunuyor

KYMCO DTX 360’ın Teknik Özellikleri

Motor

Motor tipi                 OHC, 4 zamanlı, 4 supap, tek silindir

Soğutma sistemi      Sıvı soğutmalı

Yakıt sistemi            Yakıt enjeksiyonu

Motor hacmi   (cc)   320,6

Maksimum güç        (HP, d/d)       29, 7.250

Maksimum tork       (Nm, d/d)      30, 5.750

Gövde

Boş ağırlık (kg)        194

U x G x Y (mm)       2.165 x 780 x 1.290

Sele yüksekliği         800 mm

Aks aralığı                1.545 mm

Yakıt kapasitesi       12,5 lt

Süspansiyon

Ön lastik ölçüsü       120/80-14

Arka lastik ölçüsü    150/70-13

Jant malzemesi         Alüminyum alaşım

Ön süspansiyon       Teleskopik

Arka süspansiyon    Çift amortisör

Ön fren                      Disk

Arka fren                  Disk

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