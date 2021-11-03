Dünyaca ünlü pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak

2022 sonunda seri üretime geçmesi planlanan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde son durumu sosyal medyadan paylaşan TOGG, milyonların heyecanına heyecan katmıştı. Videoda İstanbul Park'ta test edilen yerli otomobilin 4,8 saniyede 100 km hıza ulaştığı görülmesi yer almıştı.

DÜNYA DEVİ FARASİS YATIRIMA GELİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün yerli otomobille ilgili yeni bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü pil üreticisi Farasis'in yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacağını söyleyen Varank, TOGG ile FARASİS'in 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacağını bildirdi.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN YOLLARA ÇIKACAK?

Yerli otomobilin 2022 sonunda banttan inerek yollara çıkması bekleniyor. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Bakan Varank, "Otomotiv projesinde her şey planlandığı gibi devam ediyor. 2022 yılının son çeyreğinde inşallah otomobiller banttan inmiş olacak, oradaki mühendislerimiz çalışmalarına başarılı şekilde devam ediyor." dedi.

YERLİ OTOMOBİL TOGG ÖZELLİKLERİ

TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.

TOGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.