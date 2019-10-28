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Dünya, elektrikli araçları İstanbul’da konuşacak!

Her biri alanında uzman yerli ve yabancı mühendisler, otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçların dönüşümünü tüm yönleriyle ele almak üzere ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC” için Türkiye’ye geliyor. Bu yılki ana teması “Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği” olan IAEC 2019, 7-8 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. 4’üncüsü düzenlenecek olan konferansta; batarya teknolojileri ve yönetim sistemlerinden şarj altyapısı ve şebekesine, otomotiv pazarının dönüşüm sürecinden Türkiye otomotiv sanayisi üzerindeki etkilerine ve tüm araç gruplarında dönüşüm trendlerine kadar birçok konu ele alınacak. IAEC 2019’un ana konuşmacısı ise, dünyanın en büyük lityum batarya üreticisi CATL şirketinin kıdemli yöneticisi Robert Lai olacak.

Dünya, elektrikli araçları İstanbul’da konuşacak!

Her biri alanında uzman yerli ve yabancı mühendisler, otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçların dönüşümünü tüm yönleriyle ele almak üzere ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC” için Türkiye’ye geliyor. Bu yılki ana teması “Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği” olan IAEC 2019, 7-8 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. 4’üncüsü düzenlenecek olan konferansta; batarya teknolojileri ve yönetim sistemlerinden şarj altyapısı ve şebekesine, otomotiv pazarının dönüşüm sürecinden Türkiye otomotiv sanayisi üzerindeki etkilerine ve tüm araç gruplarında dönüşüm trendlerine kadar birçok konu ele alınacak. IAEC 2019’un ana konuşmacısı ise, dünyanın en büyük lityum batarya üreticisi CATL şirketinin kıdemli yöneticisi Robert Lai olacak.

28 Ekim 2019 Pazartesi 17:47
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Dünya, elektrikli araçları İstanbul’da konuşacak!

Dünya çapında ekonomik büyümeyi sağlayan en büyük sektörlerinden birisi olan otomotiv endüstrisi ciddi bir dönüşümden geçiyor. Bu geçiş sürecinde Türkiye, otomotiv ekosisteminde elektrikli araç teknolojilerinin ele alınacağı çok önemli bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC” 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirilecek. Dünya otomotiv devlerinin mühendislerinin katılacağı konferansın ana teması ise, “Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği” olacak. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen ve Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (Amerikan Society of Automotive Engineers - SAE International) de desteklediği IAEC, bu sene elektrikli araç teknolojilerinin bugün ve yarınını tüm detaylarıyla ortaya koyacağı gibi, ülkemizde elektrikli araçların yol haritasının çizilmesine dair önemli katkılar sağlayacak.

Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen lityum batarya üreticisi CATL şirketinin kıdemli yöneticisi Robert Lai’in ana konuşmacı olarak lityum iyon bataryalar üzerine önemli paylaşımlarda bulunacağı IAEC 2019’da, batarya teknolojileri ve yönetim sistemlerinden şarj altyapısı ve şebekesine, otomotiv pazarının dönüşüm sürecinden Türkiye otomotiv sanayisi üzerindeki etkilerine ve tüm araç gruplarında dönüşüm trendlerine kadar birçok konu ele alınacak. Ana teması “Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği” olan IAEC 2019’da yer alacak konu başlıkları ise; “Elektrikli Araçlar: Pazar, Politika ve Emisyonlar”, “Elektrikli Araç Teknolojileri”, “Bataryalar ve Batarya Yönetim Sistemleri”, “Elektrikli Araç Şarj Altyapısı ve Şebekesi”, “Elektrikli Araçlar ve Türkiye’de Otomotiv Sanayiine Etkisi”, “Başarı Öyküleri” ve “Ticari Araçlarda Elektrifikasyon” olacak. Konferansa katılım, detaylı program, ulaşım ve diğer konuşmacılara www.iaec.ist web adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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