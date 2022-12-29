Dünya Devi Chery Türkiye’de!

Chery’nin Türkiye’ye ilk etapta 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO, OMODA 5 modelleriyle giriş yapacağını söyleyen Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise, “Eşsiz coğrafi özellikleri ve stratejik konumu ile Türkiye, tüm global markaların olduğu gibi Chery’nin de uzun zamandır odağında olmuştur. Chery son 4 yıldır, pazar araştırması, müşteri beklentilerinin analizi ve daha birçok farklı alternatiflerin fizibiliteleri sonucunda, Türkiye pazarına kendi yatırımı ile gelme kararı almıştır. Bu karar, markanın Türkiye pazarına olan inancının da tam bir göstergesidir” diye konuştu.

80 ülkeye yayılmış satış ve servis ağıyla 19 yıl üst üste Çin’in ihracat şampiyonu olan Chery, en yeni SUV modelleriyle Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapıyor. Türkiye pazarı için yapılanmasını hızlıca tamamlayan Chery, geniş satış ve satış sonrası ağını yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Chery Grubu’nun global pazardaki büyüklüğüne vurgu yapan Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, “Chery, “Yenilik, sorumluluk ve karşılıklı yarar" temel konseptine bağlı kalarak küresel etkiye ve rekabet gücüne sahip nitelikli bir işletme olmaya kendini adamış durumda. Chery, küresel kaynakların entegrasyonuyla otomobil iş kolunu odak noktası olarak görerek farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Böylece, 300'den fazla üye işletme ve 150 milyar CNY yıllık gelir ile otomobil, otomobil parçaları, finans, modern hizmetler, akıllı ağlar, gemiler ve emlak dahil olmak üzere yedi farklı alanda faaliyet gösteriyor. Chery, son yıllarda Ortadoğu ve Batı Asya pazarlarında son derece başarılı satış performansları sergiliyor. Aynı zamanda AB pazarına resmi girişi için aktif hazırlıklar yaparak küreselleşme hamlesini hızlandırmaya da devam ediyor. Türkiye, hem Asya hem Avrupa'da yer alıyor. Ayrıca hem AB adayı hem de NATO üyesi olmak üzere iki kimliğe sahip. Coğrafi avantajları ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, Chery için her zaman önem verdiği stratejik bir pazar oldu ve Chery'nin Avrupa pazarına girmesi için bir köprü görevi de görüyor” dedi.

Chery Türkiye Başkanı Si, “Chery aynı zamanda küreselleşme yolculuğuna çıkan ilk Çinli otomobil markası. Beş küresel Ar-Ge merkezi, 10 fabrika ve Çin dışında 1500 satış ve servis noktası bulunuyor. Chery satış verileri açısından, 19 yıl üst üste Çin'in 1 numaralı binek araç ihracatçısı unvanını elde etmekle kalmadı, aynı zamanda yılda 410.000 adetlik ihracat performansıyla öncü rolü üstleniyor. Chery'nin küresel satış hacmi 2,35 milyon yurt dışı olmak üzere 11,1 milyon adedi aştı” dedi. Chery’nin yirmi yılı aşkın süreli teknolojik birikimi ve üstün hizmet becerileriyle Türkiye'de çok sayıda istihdam sağlamayı ve Türkiye otomobil pazarını etkin bir şekilde yeni bir aşamaya taşımayı planladığını belirten Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, pazara üç yeni model sunacak olan Chery’nin Türk kullanıcılarına daha nitelikli ürünler sunmaya devam ederek böylece Türkiye otomobil pazarını yeni bir aşamaya taşıyacaklarını ve Türkiye’yi Chery’nin AB pazarındaki köprüsü olarak konumlandıracaklarını da belirtti.

Chery’nin 20 yıllık tarihinde belli marka değerleri oluşturduğunu da vurgulayan Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, “Chery demek “Teknoloji” demek. Biz her sene Ar-Ge’ye çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. İkinci önemli değerimiz ise “Moda”. Biz çok farklı tasarımcı ile Ar-Ge merkezlerimizde birlikte çalışıyoruz. Bunu başta OMODA 5 modelimizde gördüğünüz üzere net bir şekilde görebilirsiniz. Chery’nin bir diğer önemli marka değeri ise “Yeşil”dir. “Yeşil” ise enerji verimliliğini temsil ediyor ve bizim için çok kritik konulardan biri. Çünkü ileri teknolojili ve modern tasarımlı araçları bir yandan geliştirirken bir yandan da elektrikli ve hibrit araçları da üretip çevre konusuna da özellikle odaklanıyoruz. Bu modellerimizi de adım adım Türkiye pazarında satışa sunacağız” dedi.

Türkiye otomotiv pazarına inancın göstergesi!

Eşsiz coğrafi özellikleri ve stratejik konumu ile Türkiye’nin, tüm global markaların olduğu gibi Chery’nin de uzun zamandır odağında olduğunu söyleyen Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise, “Chery son 4 yıldır, pazar araştırması, müşteri beklentilerinin analizi ve daha birçok farklı alternatiflerin fizibiliteleri sonucunda, Türkiye pazarına kendi yatırımı ile gelme kararı almıştır. Bu karar, markanın Türkiye’ye ve Türkiye’deki otomotiv pazarına olan inancının da tam bir göstergesidir” diye konuştu. 2023 yılında 25 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti verecek yetkili satıcı ile hizmete başlayacaklarını ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Satıcı ve servis ağımızı kademeli olarak genişleterek 2024 yılında 40’lar seviyesine çıkarmayı hedeflemekteyiz. Showroom’larımız, ürünlerimizin teknoloji, yeni trendler ve güç unsurlarını ön plana çıkaracak şekilde dizayn edildiler” dedi.

Chery’nin 3 yeni SUV’u ilkbaharda yollarda!

Chery’nin ilk etapta 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip 3 farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına giriş yapacağını vurgulayan Ahu Turan, “İlkbahardan itibaren 3 yeni modelimizle Türkiye pazarına giriş yapacağız. Chery OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve amiral gemimiz TIGGO 8 PRO pazarda satışa sunacağımız ilk 3 model olacak. Göreceğiniz üzere tamamen SUV modellerimizle ilk etapta pazarda yer alacağız, bu modellerin ikisi kompakt SUV segmentinde yer alırken, amiral gemimiz TIGGO 8 PRO ise D segmentinde yer alıyor. Bu 3 modelde de ilk etapta 1.6 litre benzinli motor seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak. 2024 yılından itibaren ise Chery’nin üstün teknolojili hibrit ve elektrikli motorizasyonlu model versiyonları pazardaki yerini alacak” açıklamasında bulundu.

Chery’nin artan global satışlarında amiral gemisi etkisi!

Chery, bu yılın ilk 11 ayında, yıllık yüzde 70,9 artışla 400.000 adedin üzerinde kümülatif ihracat satışına da ulaştı. Chery böylece, bizzat elinde bulundurduğu Çinli markalar arasında binek araçlarda “küreselleşme” rekorunu da kırmış oldu. Satışlardaki sürekli artış, Chery ürünlerinin küresel pazarda kabul görmesinin somut bir örneği. Özellikle amiral gemisi Chery TIGGO 8 PRO modeli, yollardaki üst sınıf kabin yaklaşımıyla tamamen yeni bir deneyim sunuyor. Bu kabin birkaç ödül kazanırken aynı zamanda orta hacimli 7 koltuklu SUV dünyasında lüks tanımı için yeni bir ölçütü de belirliyor.

Lüks iç mekânda koltukların etkisi

Chery TIGGO 8 PRO, iş hayatında başarılı ve kaliteli yaşamdan keyif alan kentlilere yönelik bir SUV. Kullanıcılara daha lüks ve ayrıcalıklı bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlayan Chery TIGGO 8 PRO’nun iç mekânı, yalın ve zarif bir kaliteyi ortaya koyuyor. Lazer işlemeli kavisli yüzeylere sahip kabin, siyah ve kahverengiden oluşan çift renkli yapısıyla üst sınıf bir atmosfer sunuyor. Araca binerken ilk temas noktası olan koltuklar, TIGGO 8 PRO’nun lüks konseptini güçlendiriyor. Açık kahverengi deri koltuklar üç boyut duygusunu geliştiren kapitone teknolojisiyle süsleniyor. Çift dolgulu köpük işlemi ve konfor süngeri, minderin destek etkisini en üst düzeye çıkarıyor. Güçlü yan destekler dinamik sürüşlerde vücudu destekliyor. Ayrıca sürücü koltuğu, altı yönlü elektrikli ayar, ısıtma ve soğutma özellikleriyle sürücünün mevsimsel değişimlerden bağımsız olarak her zaman en üst konfor deneyimi yaşamasına katkı sağlıyor. Konsol, 24,6 inçlik çift ekran ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ile üçlü ekran konseptiyle premium markaların benzeri bir genel tasarım sergiliyor. Yeni nesil 4.0 ADAS sisteminin yanı sıra elektronik vites kolu, akıllı telefonlar için kablosuz şarj ve akıllı telefon unutma-hatırlatıcısı gibi işlevlerle Chery TIGGO 8 PRO, lüks tasarım ile üstün teknolojiyi harmanlıyor.

TIGGO 7 PRO’da premium markalardaki iç mekân donanımları

Genç şehirli kullanıcıların beğenisini kazanan şehirli lüks SUV TIGGO 7 PRO, zengin teknoloji donanımlarıyla önemli satış adetlerine ulaşırken yakın zamanda Türk kullanıcılarının da beğenisini kazanmayı hedefliyor. TIGGO 7 PRO, tüketicilerin günlük kullanım kolaylığını önemli ölçüde artıran HD geri görüş kamerası ile donatılıyor. Premium model aynı zamanda aracın çevresini net ve görünür kılmak için 360 derecelik panoramik görünüm ve yüksek çözünürlüklü kamera ile de donatılıyor. Ayrıca TIGGO 7 PRO, 10,25 inçlik dokunmatik merkezi ekran, 12 inçlik LCD gösterge ekranı ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ile, aynı seviyede benzersiz bir üçlü ekran mimarisini de kullanıma sunuyor. Özellikle 1920x720 çözünürlüğü ile merkezi kumanda ekranı, akıllı telefon seviyesinde canlı ve akıcı bir görüntü kalitesi sağlıyor. LCD gösterge ekranı, multimedya, iletişim ve sürüş uyarısı gibi çeşitli işlevleri görüntülüyor. Böylece sürücü, gözünü yoldan ayırmadan sürüşe odaklanabiliyor. Dokunmatik LCD klima ekranı için benimsenen IML işlemi, toz ve su geçirmeyen, çizilmeye ve korozyona dayanıklı yapısıyla premium otomobil markalarıyla aynı kalite seviyesine sahip.

TIGGO 7 PRO, cep telefonları, LCD gösterge ekranı, merkezi kumanda ekranı ve ayrıca klima ekranı arasında bilgi bağlantısı kurabiliyor. Böylece daha kolay ve daha etkileşimli kullanıcı deneyim sunuyor. Ek olarak, zarif ve kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlanan TIGGO 7 PRO, üç farklı temaya sahip. Kullanıcılar böylece temalar arasında özgürce geçiş yapabiliyor ve ayrıca duvar kağıtlarını değiştirerek daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyor. Bunlara ek olarak, merkezi kumanda ekranının altında, unutma-hatırlatma işlevine sahip evrensel bir cep telefonu kablosuz şarj alanı da bulunuyor. Kullanım kolaylığını artırmayı amaçlayan TIGGO 7 PRO, anahtarsız çalıştırma, tek tuşla giriş ve katlanan yan aynalar gibi donanımlara sahip. Ayrıca elektronik şanzıman menzil seçme (ETRS) sistemi, elektronik park freni (EPB) ve AUTOHOLD işlevleri ile de donatılmış durumda. Tüm bunlar sürüş güvenliğini artırmakla kalmıyor, kullanım hatalarını da azaltıyor.

Euro NCAP’ten 5 Yıldızlı OMODA 5!

OMODA 5, Chery’nin “Güvenliği ürünlerine entegre etme” ürün konseptine tam anlamıyla uyarak Euro NCAP güvenlik çarpışma testinden 5 Yıldız aldı. OMODA 5, etkileyici güvenlik performansı sayesinde uluslararası pazarlarda etkin bir rol üstleniyor. OMODA 5 yakın zamanda Türkiye pazarında da satışa sunulacak. OMODA 5’in zorlu Euro NCAP testindeki başarısı, Chery’nin kullanıcıların gereksinimlerine verdiği önem ve sahip olduğu yüksek kalite anlayışını kanıtlıyor. Cross tarzı ile SUV model, henüz Ar-Ge ve tasarım aşamasından itibaren küresel kullanıcıların gereksinimleri dikkate alınarak geliştirildi. Gövde yapısı, güvenlik konfigürasyonu ve diğer yönlerde önemli bir gelişme ortaya koyuldu. Aynı zamanda küresel çapta farklı ortam ve yol koşullarındaki testlerle geliştirme süreci büyük bir titizlikle tamamlandı.

OMODA 5’teki ana gövde, yüksek dayanımlı çelikten üretiliyor. Bu yapının %78’i çelikten oluşuyor ve 1800Mpa’ya kadar basınçlara dayanabiliyor. Ultra yüksek dayanımlı malzemelerle oluşturulan gövde kafesi, kaza anında genel yapısını deforme olmadan koruyacak şekilde tasarlandı. OMODA 5’in kabini; sürücü, yolcu, yan, yan perde ve orta hava yastıkları olmak üzere toplam 7 adet hava yastığı ile donatılıyor. Bu da bir çarpışma anında yolcular için çepeçevre güvenlik koruması anlamına geliyor. OMODA 5, sürücü ve yolcuları korumak için ACC uyarlanabilir hız sabitleme gibi 16 farklı işleve sahip ADAS sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş bir akıllı sürüş destek sistemi ile donatılmış durumda.

OMODA 5, güç-aktarma sistemleri açısından da tatmin edici bir performans vaat ediyor. OMODA 5, başarısını kanıtlamış 1.6 TGDI motorla 145 kW güç ve 290 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor. Motor, BMW X1 ile aynı olmak üzere Getrag 7DCT şanzıman ile birlikte çalışıyor. 1.6 TGDI ve 7DCT kombinasyonu ile OMODA 5, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 8 saniyede tamamlayarak etkileyici bir performans sunuyor.