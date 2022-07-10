DS Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Selim Eskinazi Oldu!

Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan, geleceğin teknolojilerini adapte etme konusunda kusursuz bir rol üstlenen Stellantis, Türkiye ve global yapılanmasını kuvvetlendirmeye devam ediyor. Dare Forward 2030 (2030'a Cesaretle) stratejik plan hedefleriyle büyümesini sürdüren grupta, 2 yılı aşkın süredir başarıyla görev yapan DS Türkiye Genel Müdürü, Stellantis Türkiye Filo Satış ve Spoticar operasyonlarından sorumlu olan Berk Mumcu Stellantis global çatısı altındaki Jeep’in Detroit’teki merkez ofisinde yeni görevine atanırken, boşalan koltuğa ise otomotiv sektörünün tecrübeli isimlerinden Selim Eskinazi getirildi.

Stellantis Türkiye Ülke Başkanı Olivier Cornuaille yaptığı açıklamada ikiliye başarı dileklerini sunarak, “DS’in kuruluşundan bu yana marka muazzam bir dönüşüme sahne oldu. Göreve gelişinden bu yana yükselişin baş rol oyuncularından olan Berk Mumcu’nun göz dolduran projeler ve başarılı sistemi ile Fransız lüksünün simgesi DS, Türkiye’de de ilk akla gelen premium otomobil markalarının arasına adını yazdırdı. Bütün bunlara ek olarak ikinci el platformumuz Spoticar’ı da sıfırdan yükselten bir yapının başında büyük başarılara imza attı. Şimdi ise bayrak değişimi zamanı. Berk Mumcu Stellantis çatısı altında global yeni yapılanmalara imza atmak için yepyeni bir göreve geçerken ona başarı dileklerimi sunuyorum.

Bayrağı devralan Selim Eskinazi’ye de Stellantis ailesine hoş geldin demek istiyorum. Selim Eskinazi’nin uzun yıllar sektör ve premium marka tecrübesi ile Stellantis Türkiye’nin iş yapışında yepyeni bakış açıları getireceğine ve sorumluluğundaki DS markası, Spoticar ve B2B operasyonlarının yanı sıra, grubun diğer mobilite markalarının da Türkiye pazarında başarısını sağlayacağına güvenim tam. Stellantis Türkiye çatısı altında yeniliklere yolculuğumuzda beraber büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

Selim Eskinazi kimdir?

Selim Eskinazi, Stellantis çatısı altında göreve başlamadan önce 15 seneyi aşkın süre Doğuş Otomotiv bünyesinde çeşitli görevlerde yer aldı. Sabancı Üniversitesi’nde Üretim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılında Doğuş Otomotiv bünyesinde Porsche Pazarlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Eskinazi, uzun yıllar hizmet verdiği grup içerisinde birçok farklı rolde görev yaptı. Son olarak Porsche markasının Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Selim Eskinazi, Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Stellantis Türkiye çatısı altındaki yeni görevine başladı.