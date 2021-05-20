DS TECHEETAH TAKIMI, MONAKO E-PRIX’İNDE ANTONIO FELIX DA COSTA İLE ZAFERE ULAŞTI!

Lüks otomobil kavramını çağdaş yaklaşımıyla yeniden tanımlayan DS Automobiles’in destek verdiği yarış takımı DS TECHEETAH, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 7. turu olan Monako E-Prix’yi zaferle tamamladı. 8 Mayıs Cumartesi günü Monako’da düzenlenen ve oldukça çekişmeli geçen mücadelede, takım pilotu António Félix da Costa en iyi süper pol zamanını gerçekleştirdi ve ardından turun kazananı oldu. Costa, bu başarısının ardından genel pilotlar sıralamasında ise dördüncülüğe yükseldi. DS TECHEETAH takımının diğer pilotu Jean-Éric Vergne ise DS E-TENSE FE21'in direksiyonunda en hızlı yarış turunu gerçekleştirdi ve mücadeleyi dördüncü tamamladı.

Sezonun ikinci başarısı geldi

Şampiyonanın bir önceki etabı olan Valencia’da zorlu bir yarışı tamamlayan António Félix da Costa, Monako'da zafere imzasını atarken DS TECHEETAH'a da sezonun ikinci başarısını kazandırdı. Başlangıcından bitimine kadar heyecan dolu geçen mücadeleye avantajlı başlayan da Costa, ardından Frijns ve Evans ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine girdi. Son turda gerçekleştirdiği atakla tekrar liderliği ele geçiren Portekizli pilot zafere ulaştı. Zaferin ardından ödülünü, günün başında pistte DS 9 E-TENSE 4x4 360 ile bir kaç tur atan Monako Prensi 2. Albert’in elinden alan pilot, “Bu yarışta hararetli mücadeleler gördük. Böyle olduğunda yarışmayı seviyorum! Liderliğin bu kadar çok değiştiği bir seri daha olduğunu sanmıyorum. Kendi adıma, son turda her şeyimi ortaya koydum ve karşılığını aldım” açıklamalarında bulundu. Sürücüler sıralamasında 7. sırada bulunan DS TECHEETAH’ın Fransız pilotu Jean-Éric Vergne ise “Takımın en üst seviyede performans sergileyebileceğini bugün kanıtladık. Ne yazık ki ikinci 'atak modumu' etkinleştirmeye çalışırken yoldan çıktım. Sonrasında birkaç pozisyon kaybettim ama mücadele edip yarışı podyuma çok yakın bir sıralamada bitirebildim. Antonio'yu zaferi için tebrik ediyorum ve Meksika Puebla’da yola devam diyorum!"

DS Automobiles ekibine teşekkür!

Monako’da yarışmanın her zaman özel olduğunu dile getiren DS Performance Direktörü Thomas Chevaucher; "Monako'da pol pozisyonundan başlamak aracın, sürücünün ve ekibin performansını kanıtlamanın en iyi yoludur! Birkaç zor andan sonra, ekibin verdiği olağanüstü tepkiyle gurur duyuyorum. İki şampiyonada da yine sıralamadayız ve gücümüzden de, aracımız olan DS E-TENSE FE21'in özelliklerinden de eminiz" ifadelerini kullandı. Elde edilen sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren DS TECHEETAH Takım Müdürü Mark Preston ise, “Takımımız bu başarıyı ilk kez 2019'da Jean-Éric Vergne ile ve şimdi de António ile üst üste kazandı. Vergne yarışı 4. bitirerek ve turu en hızlı geçerek son derece başarılı oldu. Hem kendisi hem de takım için önemli puanlar aldık. Monako'ya gelirken, tekrar canlanmak için bir zafere ihtiyacımız vardı ve bu görev tamamlandı” şeklinde konuştu. Bu zaferin çok özel bir anlam taşıdığını da sözlerine ekleyen Preston, “Bu yıl Paris'te yarış yok. Dolayısıyla burasının kısmen de olsa evimiz olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca DS Automobiles Genel Müdürü Béatrice Foucher'yi takımın kupasını elinde tutarak podyumda görmek harikaydı. Tüm DS ekibinden aldığımız muazzam destek için kendisine teşekkür etmeyi istiyorum" dedi.

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, Monako'da gerçekleşen yarışın ardından tarihinde ilk kez Meksika'nın Puebla kentindeki Autodromo Miguel E. Abed pistinde gerçekleşecek. DS TECHEETAH pilotları, elde ettikleri başarıyı 19 ve 20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan yarış ile devam ettirmeyi hedefliyor.