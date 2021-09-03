DS AUTOMOBILES’DEN SIFIR FAİZLİ EYLÜL TEKLİFLERİ!

Fütüristik zarafet, kusursuz çizgi ve teknolojik mükemmeliyetin tanımı olan DS Automobiles, sonbaharda DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri, yüzde 0 faizli kredi fırsatları ya da takas desteği getiriyor. DS Automobiles’in Eylül ayı teklifleri kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, yüzde 0 faizli kredi ya da takas desteği seçeneğiyle satışa çıkıyor. Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK modeli için ise yüzde 0 faizli kredi ya da 40 bin TL’ye varan takas imkânı sunuluyor. Eylül ayında DS 7 CROSSBACK Opera PureTech 225 modelini alanlara yarı otonom sürüş imkânı sağlayan DS CONNECTED PILOT sürüş yardımcısı ücretsiz olarak sunuluyor.

Kusursuz işçilik, üst seviye konfor ve yüksek teknoloji

DS Automobiles’in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles’in Formula E Şampiyonası’ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak tam elektrikli sürüş menzili ile hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor. Kaslı, karizmatik ve tutkulu tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken DS 7 CROSSBACK ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Düşük yakıt tüketimi, konforu, sessiz yolculuk vaadi ve sürüş dinamiği gibi birçok avantajıyla da rakiplerinden ayrılan DS 7 CROSSBACK’in bir mücevher parçası gibi parlayan tasarımıyla DS ACTIVE LED VISION LED ön farları ise modelin dış tasarımına ihtişam katıyor.