DS AUTOMOBILES’DEN ÖZEL SATIŞ GÜNLERİ

Yüksek standart, zarafet ve özgürlük arayışıyla yönlendirilen, prestijli bir yaşam tarzının kapılarını açan DS Automobiles, müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetlere aralıksız devam ediyor. DS Automobiles bu kapsamda; 9-12 Temmuz tarihlerinde “DS Özel Satış Günleri” düzenliyor. Kendine özgü modern tasarımlarıyla büyük beğeni toplayan DS STORE’larda düzenlenecek etkinlikte, DS sahibi olmak isteyenlere özel koşullar ve test sürüşü etkinlikleri gerçekleştiriliyor. DS Özel Satış Günleri’ne gelen tüm katılımcılar DS Automobiles ayrıcalıklarından faydalanabilecekleri gibi, istedikleri otomobile daha avantajlı koşullarda da sahip olabilecekler.

Mükemmellik anlayışı en küçük detaylarda dahi hayat buluyor

DS Özel Satış Günleri, kendine özgü modern tasarımıyla dikkatleri çeken otomobil satış noktası DS STORE’larda düzenlenecek. Hali hazırda hedef kitlesinin bulunduğu büyükşehirlerdeki DS STORE’larda müşterilerini ağırlayan DS Automobiles, Türkiye genelindeki beşinci DS STORE’u da geçtiğimiz günlerde Bodrum’da hizmete açmıştı. Müşterilerinin daima yanında olmayı hedefleyen DS Automobiles, DS STORE’ların markanın avant-garde ruhuna uygun biçimde tasarlanmasına özellikle özen gösteriyor. Mükemmellik anlayışını en küçük detaylara dahi yansıtan marka, Türkiye’deki tüm DS STORE’ları da bu bakış açısıyla tasarlıyor. Büyükşehirlerde açılan hizmet noktalarının ardından yoğun hedef kitlesinin bulunduğu şehirlere de yönelen DS Automobiles, önümüzdeki dönemde bayi ağını daha da genişletmeyi hedefliyor.