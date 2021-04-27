DS AUTOMOBILES’DEN NİSAN AYINA ÖZEL 0 FAİZLİ KREDİ TEKLİFİ!

Fütüristik zarafet, kusursuz çizgi ve teknolojik mükemmeliyetin tanımı olan DS Automobiles, bahar döneminde çok özel satın alma teklifleriyle DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor. DS’in Nisan ayına özel olarak ayrıcalıklı teklifi kapsamında, markanın 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 modeline 350 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor. DS’in görücüye çıktığı ilk andan itibaren tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle dikkat çeken modeli DS 7 CROSSBACK modeli için ise 200 bin TL’ye kadar yüzde 0,89 faizle kredi imkânı sağlanıyor. Her biri birbirinden özel modellerinde kusursuz işçiliği, üst seviyede konforu, tasarımı ve teknolojiyi bir arada sunan DS, tüm bu ayrıcalıklara sahip olmak isteyen otomobil tutkunları için organize ettiği 24 saatlik benzersiz test programıyla da dikkat çekiyor. Premium otomobil severler İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum’da bulunan DS Store’larda DS Automobiles’in ürün gamında yer alan modelleri kapsamlı biçimde deneyimlemeye devam ediyor.

Premium SUV segmentinde kullandığı asil malzemeleri, yüksek konforu ve teknolojisi ile dikkatleri üzerine çeken DS Automobiles’in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles’in Formula E Şampiyonası’ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak menzile sahip tamamen elektrikli sürüş seçeneğiyle hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor. Kaslı, karizmatik ve tutkulu tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken DS 7 CROSSBACK ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Düşük yakıt tüketimi, konforlu ve sessiz yolculuk vaadi ve sürüş dinamiği gibi birçok avantajıyla da rakiplerinden ayrılan DS 7 CROSSBACK’in bir mücevher parçası gibi parlayan tasarımıyla DS ACTIVE LED VISION LED ön farları ise modelin dış tasarımına ihtişam katıyor.