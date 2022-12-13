Dow Jones Sürdürülebilirlik Endekslerinde Sektöründe Global Bir Lider Olduğu Teyit Edildi

Pirelli pek çok yönetim alanında en yüksek puanları aldı: İnsan hakları, doğal kaynakların yönetimi ve CO2 emisyonlarının azaltılması olmak üzere çeşitli kategorilerdeki yönetişim düzeyi ve özenli performansı, ayrıca inovasyon ve siber güvenlik çalışmaları ve şirketin eksiksiz ve şeffaf sosyal ve çevresel raporlama yapması Pirelli’ye global ölçekte 85 ile sektörün en yüksek puanını getirdi.

Pirelli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera, şu yorumda bulundu: “Dow Jones Sürdürülebilirlik Endekslerinde ve sürdürülebilirlik açısından dünyanın en iyi şirketleri arasında yer almak, çabalarımızı teyit ederken bize gurur veriyor. Sektörümüzde en yüksek puanı almamız da sürdürülebilirliğin bizim için bir iş modeli, bir büyüme stratejisi ve her şeyin ötesinde tüm paydaşlarımız için sürekli daha fazla değer yaratma taahhüdümüz olduğunu gösteriyor.”

S&P Global’in 1999 yılında yayımlanmaya başlayan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri küresel ölçekte sürdürülebilirlikle ilgili en önemli piyasa endeksleri arasında yer alıyor. Her yıl gerçekleştirilen analizler halen 13.000’den fazla şirketi kapsıyor.