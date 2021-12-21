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Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarını da düşürecek mi?

Kurdaki düşüş sonrası gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasına çevrildi. Otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu.

Otovitrin 21.12.2021, 12:05 21.12.2021, 12:09
Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarını da düşürecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler, döviz kurlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. TL mevduatın teşvik edilmesi ve kurda yaşanan düşüşlerin ardından gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomotiv piyasasına çevrildi.

Dolar/TL bugün 11.10, Euro/TL ise 12.50 seviyelerini gördü. Kurdaki sert düşüşlerin otomobil fiyatlarına ne zaman ve ne kadarlık bir yasıması olacağı merak konusu. DÜNYA’ya konuşan sektör temsilcileri, kurdaki gerilemenin kalıcı olması durumunda otomobil fiyatlarında düşüş olabileceğini belirtirken, her markanın farklı bir politika izleyeceğine işaret ediyor.

Otomotiv fiyatları ağırlıklı olarak Euro’ya endeksli. Stoktaki araçlar geçmiş dönem yüksek kurlarla alınmış olduğu için indirim hemen yansımayabilir. İthal araçlar zaten gümrükten çekildiği günkü kura göre fiyatlandırılıyor. Ancak kur düştüğünde markalar, liste fiyatını değiştirmese de genellikle çeşitli kampanyalar yaparak fiyat indirimi sağlıyor. Liste fiyatlarının düşmesi ise ancak kurda istikrar sağlanması ile mümkün oluyor.

'Kur farkı sınırlı yansıtılmıştı'

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, kurdaki düşüşün otomobil fiyatlarına olası etkilerini şöyle değerlendirdi: “Her marka kendi ticari politikası çerçevesinde zam uyguladı. Farklı orta vadeli döviz kuru beklentisi çerçevesinde zam yaptı veya yapmadı. Döviz kurlarının hızlı yükseldiği son haftalarda araçların fiyatlarına aynı oranlarda zamlar yapılmadı. Bu perspektiften bakıldığında önümüzdeki zaman diliminde her marka ve her modelin farklı şekilde fiyatlaması gerçekleşecek. Fiyat değişikliğine gidecek her marka, farklı yöntemler ile bunu yapacak. Fiyat değişimi modele göre de farklılık gösterecek.”

'Çok hızlı reaksiyon beklemeyin'

Bir markanın CEO’su da, “Eğer inişin istikrarlı olacağı kanaati oluşursa evet fiyat revizyonu ve kampanyalar olabilir. Ama biraz temkinli hareket edilir. Çok hızlı reaksiyon beklememek lazım” dedi.

Zamlar beklemeye alındı

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonrasında bazı markaların bugün yapmayı planladığı zamları geri çektiği öğrenildi. Volkswagen, Fiat gibi bazı markalarda şu anda fiyat listesine ulaşılamıyor. Fiyat güncellemesi yapılıyor.

1 ayda yüzde 100 zam gelmişti

Döviz kuruna endeksli otomobil fiyatları, 1 ayda yüzde 50'den fazla arttı. Bazı modellerde fiyat artışı yüzde 100'ü buldu. Türkiye'de 300 bin TL'nin altında tek bir otomobil modeli kaldı. 

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