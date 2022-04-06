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Doğuş Otomotiv’in Audi, Seat ve Volkswagen için tercihi 5 yıl daha Castrol

Dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol, önde gelen araç üreticileriyle Türkiye’deki stratejik iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor. Doğuş Otomotiv, araçları için Castrol madeni yağlarını tavsiye edecek.

Otovitrin 06.04.2022, 11:57
Doğuş Otomotiv’in Audi, Seat ve Volkswagen için tercihi 5 yıl daha Castrol

Dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol, Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü Doğuş Otomotiv ile iş birliğini 5 yıl daha uzattı. 25 yılı aşkın süredir devam eden bu iş birliği kapsamında; Doğuş Otomotiv Audi, Seat ve Volkswagen markalı araçlarda Castrol’ün ürünlerini tercih ederken, yetkili servislerde de Castrol ürün kullanımı öneriliyor.

Doğuş Otomotiv ile iş birliklerinin 5 yıl daha sürecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, “Türkiye’nin en önemli otomotiv distribütörleri ile çeyrek asrı aşkın süredir devam eden iş birliğimiz hem değerli markalara hem de Castrol’e güç katıyor. İş birliğimizin her geçen yıl daha da güçlenerek devam etmesi, tüketicilerimizin otomobillerinden daha fazlasını istemelerinin bir sonucu. Castrol olarak ürünlerimizle, araçların motorlarının en zorlu şartlarda bile gerçek performanslarını ortaya çıkarmasını sağlıyoruz” dedi.

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ise, “Doğuş Otomotiv olarak Castrol ile çeyrek asrı aşkın devam eden iş birliğinden çok memnunuz.  Araçların sağlığına ve ömrüne katkıda bulunan en önemli unsurlardan biri olan madeni yağların seçimini doğru yapmak önemli. Ana üreticimiz Volkswagen Grubu gibi, teknoloji ve yeniliğe yatırım yapan, sürdürülebilirliğe önem veren Castrol ile daha uzun yıllar çalışmayı hedefliyoruz” dedi.

Yetkili servisler için geliştirilmiş dünyanın ilk karbon nötr sertifikalı ürün grubu: Castrol EDGE Professional

Castrol, 120 yıldır sürtünme ile mücadele ederek enerji verimliliği sağlıyor ve emisyonun azaltılmasına katkı sağlıyor. En son teknolojilerle geliştirilen günümüz motorları daha küçük hacimlerine rağmen daha yüksek performans sağlıyor. Ancak bu durum motorun içinde daha yüksek basınca ve daha fazla sürtünmeye yol açıyor. Yetkili servisler için özel geliştirilmiş dünyanın ilk karbon nötr sertifikalı ürün grubu olan Sıvı Titanyum ile güçlendirilmiş Castrol EDGE Professional ise motorun içindeki yüksek basınç altında şekil değiştirerek daha güçlü oluyor ve metallerin birbirleriyle temasını engelleyerek sürtünmeyi azaltıyor. Böylece motorun gerçek performansını ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. Castrol, sertifikalı karbon nötr ürün portföyü ve Castrol EDGE Professional ürün serisi ile Doğuş Otomotiv müşterilerine verdiği en üst kalitede hizmeti sürdürmeyi hedefliyor. 

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