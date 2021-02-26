Doğuş Otomotiv kurumsal yönetim ödüllerinde geleneğini sürdürdü

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği 13. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “Kurumsal Yönetim Ödülleri” sahiplerini buldu.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen ödül organizasyonunda, BİST’te yer alan şirketlerin bir önceki yıl içinde elde ettikleri ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları’ temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre, Doğuş Otomotiv 96,73 puanla ‘En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’na sahip 3’üncü şirket oldu.

Bu dereceyle Doğuş Otomotiv, 2018 yıldan bu yana bu kategoride ilk 3 sırada yer alarak büyük bir başarıya daha imza atmış oldu.

Doğuş Otomotiv daha önce de TKYD tarafından, 2016 ve 2017 yıllarında ‘Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket’ ödülüne layık görülmüştü.

TKYD tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında verilen ve iyi uygulamalara dikkat çekerek, şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan Kurumsal Yönetim Ödülleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bir törenle verildi.