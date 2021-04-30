Doğan Trend Otomotiv’den Tam Kapanma Döneminde “Açılınca Aracınız Hazır Olsun” Teklifi!

Pandemi döneminde artan bireysel mobilite ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel teklifler sunmayı sürdüren Doğan Trend Otomotiv, 17 Mayıs sabahına kadar sürecek tam kapanma döneminde temsil ettiği otomobil, motosiklet markalarının tümü için Mayıs sonuna dek geçerli olacak “sabit fiyatlı ön rezervasyon” uygulaması başlattı. Bu uygulama kapsamında müşteriler, Suzuki markalı otomobiller için 5 bin TL ve Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği Vespa, Suzuki, Aprilia, Moto Guzzi, KYMCO motosikletler ile elektrikli Silence modelleri için 2 bin TL rezervasyon bedeli ödüyor ve tam kapanma sonrası tercih ettiği aracı fiyatı değişmeden teslim alabiliyor.

Dünyanın önde gelen otomobil ve motosiklet markalarını ülkemizde başarıyla temsil eden Doğan Holding çatısı altındaki Doğan Trend Otomotiv, pandemi döneminde artan bireysel mobilite ihtiyacını karşılamak üzere tüketicilerin yanında yer alan uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Önlemlerin arttığı dönemde online ve telefon kanalları aracılığıyla mobilite sağlamaya kesintsiz devam edecek olan Doğan Trend Otomotiv, 17 Mayıs sabahına kadar sürecek tam kapanma döneminde temsil ettiği Suzuki markalı otomobil ve tüm motosiklet markalarında geçerli fiyat garantisi veriyor. Açıklanan tam kapanmanın, daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz sezonu için gerekli hatta kaçınılmaz bir tedbir olduğunu ifade eden Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO’su Kağan Dağtekin, “Kapandık ama sağlık olsun. Biz eldeki imkanlarla en iyisini yapalım, hızlı olalım istiyoruz. Son birkaç gündür hepimiz bir koşuşturmaca içindeyiz. Müşterilerimiz taleplerini öne çekmeye çabalıyor ama gümrükler yoğun, lojistik partnerlerimiz mevcut talebe zor yetişiyorlar. Dolayısı ile kapanma öncesindeki günlerde birçok müşterimizin talebini lojistik sebepli olarak karşılayamadık. Diğer yandan, müşterilerimiz kapanmanın ardından artacak talebi öngörerek kendilerini ‘fiyat ve tedarik hususunda’ sağlama almak istiyor” diye ekledi.

Müşteri beklentileri doğrultusunda hazırlanan “Açılınca Aracınız Hazır Olsun!” sloganıyla devreye alınan uygulamada, müşteriler Suzuki markalı otomobiller için 5 bin TL, motosikletler için 2 bin TL rezervasyon bedeli ile Mayıs sonuna kadar fiyat sabitleme ve öncelikli araç tedariği avantajından yararlanmış olacaklar. Stoklarla sınırlı olan uygulama için tüm satış ekipleri, tam kapanma döneminde, normal mesai süreleri dahilinde evden destek sağlayacaklar.

Suzuki otomobil ve motosikletler ile Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, KYMCO ve Silence motosikletlerde geçerli olan uygulama kapsamında, avantajlı tekliflerden yararlanmak isteyenler ilgilendikleri markanın internet sitesinde bulunan talep formunu dolduruyor. Hemen ardından kısa süre sonra müşteri temsilcisi telefonla iletişime geçiyor. Böylece, satın alma süreci başlıyor ve müşteri temsilcisi aracın teslim alınacağı bayiyle ilgili bilgileri tüketiciye sağlıyor. Son adımda, tüketici aracı teslim alacağı bayiye rezervasyon bedelini havale ederek fiyat garantili satın alma kampanyasından yararlanmış oluyor.